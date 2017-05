eMAG - Lichidare de stoc la electrocasnicele mari

eMAG – Lista tuturor frigiderelor aflate in promotie poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie speciala cu reduceri de pana la 50% pentru mai multe electronice si electrocasnice.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta foarte avantajoasa aflata la lichidare de stocuri este pentru o combina frigorifica Arctic. Combina are un volum de depozitare de 291l in cele doua compartimente disponibile, inaltimea sa este de 181cm si face parte din clasa energetica A+. Combina produsa chiar in Romania are o reducere de pret de 36% si oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Slim Hotpoint

O alta oferta foarte interesanta este pentru o masina de spalat rufe avantajoasa si economicoasa. Masina nu incarca factura la electricitate, facand parte din clasa energetica A+++, 1200 RPM si o capacitate de incarcare de 6kg. Masina de spalat este de un model SLIM, adica are dimensiunile mult reduse. Oferta cu 37% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Pachet cuptor + Plita

Un pachet foarte avantajos aflat la reducere este pentru un cuptor si o plita, ambele incorporabile. Cuptorul este produs de Hansa, functioneaza electric, e dotat chiar si cu display si are functie de Grill si volum de 69l. Cuptorul face parte din clasa energetica A si exteriorul sau este din inox. Plita din pachetul promotional de la eMAG este produsa tot de eMAG, este incorporabila si functioneaza pe gaz, avand 4 arzatoare, wok, aprindere electrica si exterior din inox care este usor de curatat si intretinut. Oferta completa cu reducere de 450 de lei o gasiti AICI.

eMAG – Fier de calcat Tefal Ultimate Anti Calc

Fier de calcat de foarte buna calitate produs de Tefal se afla la reducere de pret in cadrul promotiei de lichidare de stocuri. Fierul are o talpa cu functie autoclean, putere de 2600W si rezervor pentru apa de 0.35l. Pretul fierului de calcat este redus cu 45% in acest moment si poate fi gasit AICI.

eMAG – Aspirator cu sac Bosch

O alta oferta foarte avantajoasa si cu reducere de pret record: 46%, este aspiratorul cu sac de la Bosch. Acest aspirator are o putere de 700W, 3.5 l rezervor pentru praf, tub telescopic din metal si e dotat si cu filtru pure air. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Blender Electrolux

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un electrocasnic mic si anume un Blender fabricat de Electrolux. Blenderul va poate fi de mare ajutor pentru prepararea unor bauturi care sa va energizeze si pentru un stil de viata mai sanatos. Blenderul are putere de 300 W si 0.6l rezervor. Pretul cu 47% reducere il gasiti AICI.

eMAG – Combina Beko

O alta combina frigorifica, chiar cu o reducere si mai mare de pret de la eMAG, este cea de la Beko. COmbina frigorifica beneficiaza de 40% discount in cadrul promotiei, este dotata cu doua usi, iar pe usa superioara are in dotare un dispenser de apa si un display. Volumul sau de depozitare este de 325l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201cm. Pretul frigiderului il gasiti AICI.

eMAG – Congelator Star Light

Producatorul Star Light este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica, dar si pentru calitatea produselor. Este si cazul acestui congelator cu discount de 40% de la eMAG, congelator ce face parte din clasa energetica A+ si e dotat cu 5 sertare. Congelatorul are 142cm inaltime si un volum de depozitare de 157l. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Indesit

Continuam prezentarea de oferte foarte bune din promotia cu combina frigorifica de la Indesit. Aceasta combina este foarte simpla, dotata cu doua usi, are culoarea alba si un volum de 234l. Combina este foarte ieftina si are si un discount de 39% in acest moment, dar si consumul sau de energie electrica este unul scazut, facand parte din clasa A+. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Discount de 42% pentru combina frigorifica Beko, un discountrecord pentru promotia. Combina e dotata cu doua usi si display amplasat pe usa superioara, volum de depozitare de 309l, face parte din clasa energetica A+ si are functia speciala NeoFrost care impiedica producerea de gheata. In plus, frigiderul are la exterior un strat de inox antiamprenta care se curata si se intretine foarte usor. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Combina Beko

Tot o combina Beko va prezentam si in continuare, insa ceva mai performanta si cu cateva facilitati in plus fata de modelul prezentat anterior. COmbina frigorifica Beko are dispenser pe usa superioara pentru acces facil la lichide reci, volum de depozitare in cele doua compartimente disponibile de 331l, congelator si un consum scazut de electricitate. Toate detaliile ofertei si pretul cu 30% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Frigider Side by side Daewoo

Frigiderele de tip Side by Side sunt foarte cautate, sunt moderne si ofera un spatiu de depozitare mai mare fata de modelele clasice. Preturile lor insa sunt de multe ori ceva mai putin accesibile, insa in promotia acest lucru nu mai este o problema. Frigiderul Daewoo de tip Side by Side are volum de depozitare de 509l, face parte din clasa energetica A+, functie No Frost si exterior cu strat de inox. Pretul cu reducere de 23% poate fi gasit AICI.

eMAG – Sharp

Frigiderul Sharp de tip Side by Side se regaseste in stoc limitat la eMAG si se epuizeaza repede in cadrul promotiei deoarece beneficiaza de o reducere de 23%. Frigiderul de tip Side by Side are un volum de depozitare foarte generos de 605l, face parte din clasa energetica A++, este de tip jTech Inverter si foloseste functia No Frost pentru a mentine alimentele proaspete pentru o perioada mai indelungata. Oferta completa poate fi consultata in detaliu AICI.

eMAG – Side by Side Sharp

O alta oferta foarte buna pentru un frigider Side by Side de la Sharp este cea cu reducere de 31% in cadrul la eMAG, frigider ce are un volum de depozitare de 526l, ceva mai mic fata de modelul prezentat anterior, insa are pe usa un display touch screen foarte util si modern. Frigiderul face parte din clasa energetica A+, are inox la exterior si inaltimea este de 185cm. Pretul frigiderului il gasiti AICI.

eMAG – Side by Side Electrolux

Acest frigider de tip Side by Side este produs chiar in Romania de catre Electrolux si are un pret cu reducere de 25% in cadrul promotiei de la eMAG. Frigiderul are un volum de depozitare pentru alimente de 536l, e dotat si cu congelator si are inaltime de doar 177cm. Clasa energetica din care face parte este A+, deci va asigura un consum scazut de electricitate, iar exteriorul sau este acoperit de un strat din inox antiamprenta. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Daewoo

Stoc limitat pentru acest frigider produs de Daweoo. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si este perfect construit pentru un consum redus de energie. Sistemul de racire Perfect No Frost raceste uniform tot compartimentul frigiderului, pastrand nivelul optim al umiditatii. In plus, va scapa de grija dezghetarii congelatorului. Pretul pentru acest frigider are o reducere de 26% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Frigiderul Side by Side Sharp

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru frigiderul de la Sharp, frigider de tip Side by Side ce are volum de depozitare de 556l, face parte din clasa energetica A++, functie No Frost si inaltime de 172cm. Oferta cu 25% reducere poate fi gasita AICI.