eMAG Lichidare de stoc - Cele mai bune oferte de tablete

eMAG are o promotie deosebita pentru mai multe tablete, in special cele produse de Samsung si Apple. Preturile sunt mult reduse in aceasta perioada iar configuratiile sunt cat se poate de puternice.

eMAG – Tableta Samsung Galaxy Tab E

Prima oferta pe care v-o prezentam e una foarte interesanta care impaca pe toata lumea: atat pe cei care vor tehnologie puternica de la un brand cunoscut, cat si pe cei care nu vor sa investeasca o avere intr-o tableta. Samsung Galaxy Tab are ecran de 9.6 inch, procesor performant Quad Core de 1.3 Ghz, memorie de 1.5 Gb si spatiu de stocare de 8GB.

eMAG – Tableta Lenovo Tab 3

Continuam cu un model chiar si mai ieftin de tableta, insa de la un brand poate putin mai necunoscut fata de Samsung, insa totusi un producator de top: Lenovo. Tableta are un ecran ceva mai mic, de 7 inch, procesor Quad Core de 1Ghz, memorie de 1GB, spatiu de stocare de 8GB si poate fi conectata la internet prin intermediul functiei 4G.

eMAG – Tableta Vonino Magnet

Continuam sa va prezentam modele de tablete tot mai ieftine si ajungem la un nou apogeu, tableta Vonino Magnet ce are ecran de 10.1 inch de tip IPS de foarte buna calitate si rezistenta. Tableta are procesor Quad Core ce atinge o frecventa de 1.3 Ghz si are memorie de 2GB pentru a rula programele fara sincope. Spatiul de stocare al tabletei e de 16GB.

eMAG – Tableta Allview Viva

Ajuntem si la tableta Allview Viva ce are reducere de pret de 41% si este cea mai ieftina tableta disponibila pe piata si de foarte buna calitate care poate fi conectata si la internet 4G. Tableta are procesor Quad Core de 1GHz, 1GB RAM si un spatiu de stocare de 8GB.

eMAG – Apple iPAD

Sigur ca toata lumea prefera tabletele de la Apple pentru ca sunt de o calitate superioara, au ecran mai mare, dar sunt si mai la moda. Cea mai avantajoasa dintre tabletle de la Apple este acest model care are la eMAG doua mari avantaje: o reducere de pret 10% plus un cadou surpriza in momentul achizitionarii. Ca specificatii tehnice nu are sens sa va mai spunem ca e superioara celorlalte modele, are ecran de 9.7 inch, memorie de 32GB si poate fi conectata la internet cu usurinta prin WIFI.

eMAG – Apple iPad Air

Tableta iPad Air care este foarte renumita pentru calitatea sa, la fel ca toate produsele de la Apple, are o memorie de 16 GB si poate fi conectata la internet doar prin functia de WIFI.

eMAG – Samsung Tab S2 T810

O alta tableta foarte avantajoasa este Samsung Tab S2 cu diagonal de 9.7 inch, processor Octa- Core cu frecventa de 1.9 Ghz, 3GB RAM, 32 GB memorie.

eMAG – iPad Mini 2

Unul dintre cele mai ieftine modele de tableta de la Apple este iPad Mini 2. Tableta este foarte puternica, in ciuda pretului mic, are o memorie de 16 GB, paote fi conectata la internet prin Wifi.

eMAG – Apple Air 2

Apple Air 2 are reducere uriasa la eMAG doar in aceasta perioada. Pretul beneficiaza de un discount de 21% pentru una dintre cele mai tari tablete: Apple iPad Air 2 are o memorie de 16 GB, se poate conecta la internet prin Wifi si are culoarea foarte eleganta GOLD.