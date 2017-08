eMAG – Lichidare de stoc – 5 oferte cu reduceri reale de peste 40%

eMAG are oferte de lichidare de stoc ce beneficiaza de discounturi de peste 40%. Nu este o gluma, sunt chiar reale si noi le-am gasit.

eMAG – Lista tuturor ofertelor aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG are constant o rubrica cu produse aflate la lichidare de stoc. Reducerile pentru aceste produse sunt foarte mari, iar noi le-am cautat pe cele mai mari. Iata ce oferte de electrocasnice am gasit.

eMAG Lichidare de stocuri – Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool

Prima oferta aflata la lichidare de stocuri pe care v-o recomandam are si cel mai mare discount: 45%. Masina de spalat vase de la Whirlpool este un model incorporabil in mobilierul de bucatarie, are o latime de 60cm, dimensiune standard pentru modelele clasice, face parte din clasa energetica A+ si poate spala pana la 13 seturi de vase simultan. Mai multe detalii si pretul le gasiti AICI.

eMAG Lichidare de stocuri – Frigider Electrolux Side by side

Frigiderele de tip Side by side sunt cele mai cautate in aceasta perioada pentru ca sunt spatioase, au un design deosebit si sunt cele mai noi si mai moderne. Avem si noi o oferta cu reducere de peste 3.300 de lei de la eMAG, la lichidare de stocuri pentru frigiderul de la Electrolux. Volumul sau de depozitare pentru alimente este de 536l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 177cm. Exteriorul este din inox antiamprenta care e usor de curatat si intretinut. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Lichidare de stocuri – Plita incorporabila Hansa

Reducere de 44% pentru plita incorporabila de foarte buna calitate de la Hansa. Acest brand este renumit pentru preturile mici pe care le practica, dar si pentru calitatea electrocasnicelor. Plita este una foarte eleganta care functioneaza prin inductie, are 4 zone de gatit, touch control si o suprafata din sticla neagra ce e usor de curatat dar are si un aspect foarte placut ochiului care se potriveste in orice bucatarie. Pretul plitei cu 44% reducere il gasiti AICI.

eMAG Lichidare de stocuri – Combina frigorifica Whirlpool

40% reducere pentru combina frigorifica Whirlpool care este un model clasic ce are si functie No Frost pentru a nu produce gheata. Combina are volum de depozitare in cele doua compartimente de pana la 319l, face parte din clasa energetica A+ si are functie 6th Sense pentru a pastra alimentele proaspete o vreme indelungata. In plus, combina e dotata si cu dozator de apa pe usa superioara, iar inaltimea frigiderului este de 188cm. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Lichidare de stocuri – Combina frigorifica Gorenje

O reducere semnificativa si pentru o alta combina frigorifica clasica de la Gorenje. 38% mai ieftina combina care face parte din clasa energetica A++, are un volum de 322l si inaltime de 185cm. In plus, combina are functiile IonAir si Humidity Control pentru a pastra alimentele proaspete o perioada indelungata de timp. Pretul cu 38% reducere poate fi gasit AICI.