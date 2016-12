eMAG Lichidare de stoc - 17 oferte cu discounturi mari de tot. Ultimele reduceri ale anului

eMAG are constant reduceri impresionante pentru produsele aflate la lichidare de stoc. Am ales si noi 17 dintre acestea.

eMAG – Lista cu toate produsele aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase pentru produsele aflate la lichidare de stoc, iar noi am selectat 17 dintre cele mai interesante si vi le prezentam detaliat in cadrul acestui articol.

eMAG – Laptop Gaming Asus ROG

Laptopul ROG de la Asus este special destinat celor pasionati de jocuri si are o configuratie foarte puternica ce poate face fata cu usurinta oricaror cerinte. Laptopul are procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.6 GHZ Skylake, display generos de 17.3 inch, rezolutie Full HD si display de tip IPS, 8gb memorie si un spatiu de stocare de 1TB. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica si placa video nVidia GeForce. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Monitor LED Acer

Oferta foarte avantajoasa cu pret redus cu 25% pentru monitorul de tip LED de la Acer. Acest monitor are display-ul cu diagonala de 24 de inch, rezolutie Full HD si accesibilitate DVI, HDMI, VGA. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Laptop Asus

Prima oferta pe care o recomandam cu toata increderea este pentru un laptop produs de Asus ce are un procesor Intel Core i3 cu frecventa de 1.7 Ghz Haswell, display-ul este de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500 GB. Laptopul e dotat si cu unitate optica dar si cu o placa video foarte buna de la nVidia GeForce de 2GB. Toate detaliile si pretul cu 10% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Dell Latitude 3570

Continuam cu o oferta foarte buna pentru un laptop Dell, brand renumit pentru calitatea tehnologiei folosite. Laptopul Dell 3570 are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz pe o arhitectura Skylake, display de 15.6 inch care reda imagini la o rezolutie Full HD. Laptopul are 8 gb memorie si 1 TB spatiu de stocare, iar placa video este nVidia GeForce. Sistemul de operare preinstalat este Ubuntu Linux. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Aparat foto DSLR Nikon

Aparatele profesionale de tip DSLR sunt cele mai performante atat pentru fotografii profesionisti dar si pentru cei amatori aflati inca la inceput. Nikon este unul dintre cele mai apreciate branduri in acest domeniu, iar oferta pe care v-o prezentam pentru Nikon D7200 este una exceptionala. Aparatul are un senzor de imagine de 24.2mp si vine dotat cu un obiectiv 18-105VR. Pretul beneficiaza de un discount consistent pe care il gasiti AICI.

eMAG – Laptop Alienware 17

Acest laptop este unul ideal pentru gaming sau programe de editare video sau audio care solicita o configuratie foarte puternica. Procesor este un Intel Core i7, cel mai nou model, cu o frecventa de 2.8 Ghz Haswell cu display de 17.3 inch, rezolutie Full HD, de tip IPS, cu touch screen si are 16 GB memorie dar si un spatiu de stocare extrem de generos de 1TB+ mSata de 256GB pentru transferuri de date la mare viteza. Placa video este nVidia GeForce GTX 980M de 4GB si are sistemul de operare Windows 8.1. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Scuter electric Freewheel

Scuterele electrice sunt la mare cautare in ultima vreme, iar preturile destul de piperate, nu insa si in cazul acestui scuter electric marca Freewheel smart care are roti de 6.5 inch si o autonomie de 20 de km. Pretul este redus cu 10% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Ultrabook Dell XPS 9250

Continuam prezentarile ofertelor aflate la lichidare de stoc cu o promotie foarte buna pentru un laptop uluitor de puternic: Ultrabook Dell XPS 9250. Acest laptop se poate transforma in tableta, avand monitorul de tip Touch screen, iar acest monitor reda imagini la rezolutia cea mai performanta, 4k ultra hd, si are o diagonala de 12.5inch. Laptopul e dotat cu procesor Intel Core de 1.1Ghz skylake si are 256GB SSD spatiu de stocare. Toate informatiile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Laptop Alienware 13

Alienware 13 este un laptop foarte puternic ce e dotat cu unul dintre cele mai bune procesoare disponibile pe piata de la Intel Core, i5 cu frecventa de 2.6 Ghz Haswell. Laptopul este unul de dimensiuni reduse, usor de transportat, are display de doar 13 inch care reda imagini Full HD. Memoria este de 8GB si are spatiu de stocare de 1TB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad

Lenovo este un brand renumit pentru calitatea produselor sale, la fel cum este si cazul laptopului foarte performant IdeaPad Y700-15ISK. Acest laptop are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz pe o arhitectura Skylake, iar display-ul este de 15.6 inch la o rezolutie Full HD. In plus, laptopul mai are disponibila o memorie de 8GB si un spatiu de stocare de 1TB, dar si unitate optica externa si placa video nVidia GeForce GTX 960M de 4GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Alienware X51

Cu o suma foarte avantajoasa cu care ati putea sa cumparati un laptop decent ce are o configuratie rezonabila, puteti in schimb sa achizitionati un sistem de tip desktop PC ce are o putere iesita din comun si se apropie de cele mai performante calculatoare existente in acest moment. PC Alienware X51 are un procesor Intel Core i5 cu frecventa de 3.2 Ghz pe o arhitectura Haswell, memorie de 8GB, spatiu de stocare de 1TB, unitate optica de tip DVD-RW si placa video de 2GB nVidia GeForce GTX 750 Ti. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Krups Falcon

Va recomandam un espressor aflat la lichidare de stoc, ideal pentru bar sau o locuinta mare, are capacitatea de a face doua cafele simultan, rezervorul sau de apa este de 1.7l si lucreaza sub o presiune de 15 bari, in plus suprafata este acoperita cu un strat de inox care poate fi curatat foarte usor. Pretul are o reducere de 30% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga

Un alt laptop la fel de interesant este modelul Lenovo Yoga care se poate rabata complet, are display cu touchscreen, procesor Intel Core cu frecventa de 1.1 Ghz, 12.5 inch display ce reda imagini 4k ultra hd. Pretul cu 10% discount poate fi gasit AICI.

eMAG – Camera video Canon Legria

Pentru a filma momentele cele mai importante din familie si pentru a pastra cele mai frumoase amintiri video, camera video Canon Legria este ideala, foarte performanta si se afla la oferta de lichidare de stoc. Camera filmeaza Full HD si e dotata cu wifi. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Lenovo Idea Centre

Acest desktop depaseste cu mult configuratiile de laptopuri pe care le gasiti la acest pret. Desktopul e dotat cu procesor InTEL Core i3 cu frecventa de 3.2 Ghz Haswell, 21.5 inch, rezolutie Full HD, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare, unitate optica si placa video nVidia GeForce 820 de 2GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Aparat foto digital Sony Cyber Shot

10% reducere pentru un aparat foto exceptional, iar stocul este limitat. Acest aparat are un senzor de imagine de 20.1mp, iar toate detaliile tehnice le gasiti AICI.

eMAG – Laptopul Apple MacBook Air 11

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru laptopul Apple MacBook Air 11 ce e dotat cu procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 1.6 ghz Broadwell, are un display cu diagonala de 11.6 inch, 4gb memorie si un spatiu de stocare de 256GB ssd. In plus, laptopul are placa video Intel HD Graphics 6000. Oferta completa poate fi consultata AICI.