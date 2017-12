eMAG 'La multi ani!' - Top 5 telefoane la reducere

eMAG 'La multi ani!' - Telefoanele mobile au mari reduceri la cel mai mare retailer online din Romania.

eMAG 'La multi ani' - Oferta completa poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Noua campanie de reduceri „La mulți ani și dorințe împlinite, cu oferte reușite!” are loc la eMAG între 29 decembrie 2017, de la ora 10:00 și 4 ianuarie 2018, ora 00:59. În timpul ei, clienții eMAG vor putea profita de reduceri de până la 40% la numeroase produse, de la electronice și electrocasnice până la cosmetice și produse pentru copii. Sub sloganul „Primiți cu super reducerile?”, campania eMAG își propune să aducă fiecărui client lucrurile pe care și le dorește, la un super preț.

eMAG 'La multi ani' – Samsung Galaxy S8 Plus

Primul telefon mobil pe care vi-l recomandam este si unul dintre cele mai vandute in acest moment. E vorba de Samsung Galaxy S8 Plus care are un ecran ceva mai mare, generos, de calitate inalta. Telefonul are memorie de 64GB si functie 4G. Pretul sau inregistreaza o reducere de 17% si poate fi gasit AICI.

eMAG 'La multi ani' – Telefon mobil Apple iPhone 7

Trecem la urmatoarea oferta de exceptie din promotia retailerului. Este vorba despre Apple iPhone 7 ce are reducere de pret de 19% si pe langa aceasta facilitate poate fi achizitionat cu rate fara dobanda. Oferta e una de exceptie pentru iPhone 7 cu spatiu de stocare de 32GB. Toate detaliile telefonului le gasiti accesand URMATORUL LINK.

eMAG 'La multi ani' – Telefon Samsung Galaxy S7

Pret foarte bun ce scade pentru prima oara sub pragul de 2.000 de lei pentru Samsung Galaxy S7. Modelul pe care noi vi-l propunem din oferta de la eMAG are 32GB spatiu de stocare pentru aplicatii, filmari, poze si muzica, functie 4G si este de culoare Black. Pretul cu 31% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG 'La multi ani' – Huawei P9

Continuam cu un telefon la fel de performanta dar care costa mult mai putin desi e produs sub un brand de o calitate excelenta: Huawei. Modelul P9 a devenit din ce in ce mai cautat si acum beneficiaza pentru modelul Titanium Grey si de o reducere de pret de 26%. Telefonul e dual sim, are functie 4G si memorie de 32GB. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG 'La multi ani' – iPhone 7 Plus

Ultima oferta pe care v-o recomandam e pentru un telefon mobil extrem de bine vandut, insa noi va propunem oferta pentru modelul cu memorie foarte mare de 128GB. Telefonul din aceasta oferta are 22% reducere, e de culoare rosu si beneficiaza de o garantie de 24 de luni. Oferta completa poate fi gasita AICI.