eMAG iti da tot ce-ti trebuie pentru casa, la jumatate de pret: mobilier, saltele, lenjerii, covoare

eMAG se afla in plina promotie de lichidare de stocuri si are disponibile cel putin 12 categorii de produse ideale pentru casa.

eMAG – Lista tuturor produselor pentru casa care au reduceri mari la lichidare de stoc poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie speciala in aceste zile de lichidare de stocuri care se numeste Stock Busters. In cadrul promotiei sunt reduse preturile pentru peste 50.000 de produse, dintre care foarte multe pentru casa. Discounturile ajung pana la 50%.

Mai jos, am facut si noi o scurta selectie a celor mai interesante oferte disponibile la cel mai mare retailer online, care va pot ajuta sa va pregatiti locuinta cu toate cele necesare, la jumatate de pret.

eMAG – Mobilier de casa

In prima faza va recomandam sa va orientati dupa preturile foarte bune la mobilier de casa. De la fotolii, canapele extensibile, coltare, dulapuri, chiar si paturi, comode si bucatarii intregi. Pe toate le gasiti cu o medie de 30-40% reducere, lucru rar intalnit. Ofertele eMAG cu tot cu preturi si imagini pot fi consultate AICI.

Mobilier birou de la eMAG

O a doua categorie de produse pe care o recomandam este cea de articole de mobilier pentru birou, in principal cele mai cautate sunt scaunele de birou de diferite tipuri. Noi recomandam achziitionarea de scaune directorale care au cele mai mari reduceri in aceasta perioada. Toate imaginile si modele de scaune de birou pot fi vazute AICI.

eMAG – Saltele, perne si pilote

Poate ca nu e primul loc in care v-ati imagina ca gasiti oferte bune pentru saltele, perne si pilote, insa eMAG are niste stocuri de asemenea produse pe care se grabeste sa le lichideze, asa ca preturile sunt de foarte multe ori la 50% reducere. Noi va recomandam achizitionarea de pilote la preturi de 50 de lei, modele de la Alcam, dar si alte modele. Puteti vedea toate ofertele AICI.

Lenjerii de pat de la eMAG

Nu degeaba ii se spune cel mai mare retailer online din Romania magazinului eMAG, pentru ca are tot ce iti trece prin cap, iar preturile mai sunt si la reducere. De exemplu lenjeriile de pat sunt la cel mai avantajos nivel la care ar putea exista. Modelele sunt diverse, pentru gusturile tuturor. Le puteti vedea atat in imagini cat si preturile lor accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Articole pentru bucatarie

Utilizatorul frecvent de internet nu are rabdare de obicei sa se uite peste ofertele mici ale magazinului online eMAG, insa aici se gasesc cele mai bune discounturi. Cel mai elocvent exemplu sunt tigaile de buna calitate, seturile de oale care sunt la vanzare si tot felul de tavi, seturi de cutite si chiar masina pentru paste. Cele mai multe oferte au preturi reduse la jumatate si puteti sa va convingeti si voi intrand AICI.

Mese de calcat si uscatoare de rufe de la eMAG

Mese de calcat si uscatoare de rufe de toate dimensiunile, la cele mai mici preturi. Modele mari, mici, in felurite chipuri, tot ce ai nevoie ca sa-ti fie mai usor atunci cand speli rufele. Mai mult, mai gasesti printre aceste oferte si cateva cosuri de rufe foarte haioase. Studiaza ofertele AICI.

Detergenti si produse de intretinerea casei de la eMAG

Ne apropiem de final cu recomandarile noastre de la eMAG pentru casa ta, insa sa nu trecem si peste preturile promotionale ale detergentilor si produselor de intretinere a casie. Desigur, marele avantaj este ca ai preturi excelente pentru produse de intretinere si spalat de la brandurile cele mai puternice: Ariel, Omo, Persil si Dero. Ofertele sunt AICI.

eMAG – Covoare si decoratiuni

Desi nu toata lumea mai apreciaza in ziua de astazi, o locuinta este mult mai eleganta atunci cand ai covoare, ba chiar niste modele frumoase de covoare pot da personalitate locuintei si pot exprima mai bine felul tau de a fi. Tocmai pentru a-ti permite sa iti faci locuinta dupa cum simti, preturile covoarelor si decoratiunilor interioare de la eMAG sunt scazute la jumatate si le gasesti AICI.

eMAG – Mobilier si accesorii pentru gradina

Stiu ca in ultima vreme au fost temperaturi cu minus, a nins si foarte putina lume a stat sa se gandeasca la cum va amenaja gradina din casa. Desi e inceputul primaverii si aranjarea gradinii ar trebui sa fie una dintre preocuparile principale. Foarte curand temperaturile ne vor permite sa petrecem timp in jurul casei, asa ca trebuie sa ne pregatim cu mobilier de buna calitate, precum sunt cele de la eMAG la reducere: seturi de masa cu scaune, pavilion de party, sezlonguri dar si balansoare, pe toate le gasiti AICI.