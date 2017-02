eMAG IT & Mobile Days – Top 6 telefoane cu mari reduceri: Samsung Galaxy si iPhone printre ele

eMAG IT & Mobile Days – Promotie de zile mari la cel mai mare retailer din Romania. Preturile telefoanelor sunt scazute cu pana la 40%.

eMAG IT & Mobile Days – Lista tuturor telefoanelor mobile aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG IT & Mobile Days este o promotie foarte importanta ce a debutat chiar astazi si aduce reduceri de pana la 40% pentru mai multe categorii de produse, printre care si telefoanele mobile. Cele mai interesante oferte pentru telefoane mobile care noua ne-au atras atentia vi le prezentam, mai jos:

eMAG IT & Mobile Days – Samsung Galaxy S7

Prima oferta din aceasta promotie care ne-a atras atentia si ni s-a parut foarte avantajoasa este cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S7. Acest telefon are o memorie de doar 32GB insa este suficienta pentru a stoca un numar mare de fotografii, aplicatii sau muzica. Telefonul e dotat cu functia 4G si beneficiaza de discount de 12%. Consultati oferta completa AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Telefon mobil Apple iPhone 5S

Continuam cu oferta pentru un telefon mobil de la Apple. Desi este vorba despre un model ceva mai vechi, iPhone 5S e dotat cu tehnologie foarte actuala, de calitatea cu care Apple ne-a obisnuit. Telefonul e dotat cu 16GB si are culoarea Space Gray. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Samsung Galaxy S7 Edge

Varful de gama de la Samsung este Galaxy S7 Edge care impresioneaza atat prin configuratie, cat si prin design. Marginile telefonului sunt rotunjite si ofera un acces facil la meniul special, memoria este de 32GB si are in dotare si functie 4G pentru internet si transfer de date de mare viteza. Pretul are o reducere de 17% si poate fi gasit AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Telefon mobil Asus ZenFone 2

Trecem la o alta categorie de telefoane mobile, ceva mai accesibile pentru un buget mediu si chiar restrans. Telefonul Asus ZenFone 2 are functie Dual Sim si poate administra doua numere de telefon simultan, memoria sa este de 32GB si are functie 4G. Pretul beneficiaza de 40% reducere si poate fi gasit AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Allview V2 Viper Xe

Un telefon mobil chiar si mai ieftin este acest model Allvire V2 Viper Xe care beneficiaza de reducere de pret de 30%, are functie 4G si capacitate de a administra doua cartele SIM deodata. Telefonul are procesor 4core de 1.45Ghz, ecran de 5.5inch HD si doua camere foto foarte puternice de 13 si 8 mp. Pretul cu 30% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Huawei P9 Lite

Ultima oferta pe care v-o recomandam din cadrul promotiei eMAG IT & Mobile Days pentru un telefon mobil, in cadrul acestui articol, este pentru modelul Huawei P9 Lite, un telefon foarte performant, in ciuda spatiului de stocare destul de mic de doar 16GB. Pretul cu 16% reducere poate fi gasit AICI.