eMAG IT & Mobile Days - Top 13 oferte de tablete ieftine

eMAG are in oferta sa o multime de tablete cu preturi foarte avantajose si configuratii destul de puternice.

eMAG - Lista cu toate tabletele din oferta poate fi consultata AICI.

eMAG are in oferta sa mai multe tablete foarte ieftine, ideale daca vreti sa ii cumparati unui copil un gadget foarte interesant si util. Am ales si noi 13 oferte bune de tablete.

eMAG - Tableta eStar

eStar este un brand destul de putin cunoscut, insa tableta, care este si cea mai ieftina dintre toate, are o configuratie destul de buna si o rezistenta excelenta. Tableta are marimea de 7inch, procesor Quad Cure de 1.2 Ghz, 512MB de RAM si un spatiu de stocare de 8gb. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Tableta Allview Viva

Allview este un brand romanesc tanar si de manare incredere. Ei produs si telefoane mobile dar si tablete, toate la niste preturi extrem de bune. Este si cazul tablete Allview Viva C701 cu display ce are o diagonala de 6 inch. Tableta e dotata cu procesor Quad Core de 1.2 Ghz, 1GB RAM si 8GB spatiu de stocare. Pretul la reducere il gasiti AICI.

eMAG - Kmax

Un alt brand destul de putin cunoscut la noi este Kmax, insa puteti avea mare incredere in tableta produsa de ei, modelul I9. Aceasta tableta are un ecran foarte generos de 9 inch pe care puteti viziona videoclipuri si jocuri la o calitate buna. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - Tableta Allview Viva C701

Probabil cea mai ieftina tableta de acest tip este AllView Viva C701, produsa chiar in Romania. Tableta are un ecran de 7 inch, procesor Quad Core de 1.2 Ghz, sistem de operare Android 5.1 Lollipop, 8GB spatiu de stocare si 1GB RAM. Pretul il gasiti AICi.

eMAG – Tableta MP MAN

Desi este un brant total necunoscut, tableta MP Man este una cu o configuratie buna si un pret excelent. Pentru a va convinge, va spune doar ca are display de 7 inch multi touch, procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 16GB FLASH si sistem de operare Android 4.4. Oferta are 26% discount si o gasiti AICI.

eMAG – Vonino Pluri M7

Aceasta tableta este foarte speciala, avand un pret mic dar si functie 3G+ pentru a putea fi conectata la internet de mare viteza oriunde. Tableta are 7 inch, procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 1GB RAM si spatiu de stocare de 8GB, suficient pentru multe aplicatii, fotografii si filmari. Oferta are 28% reducere si poate fi consultata AICI.

eMAG - Tableta Evolio EvoTabby

Aceasta tableta de la Evolio este spacial destinata celor mici, are un design interesant, protectie impotriva loviturilor, este disponibila pe mai multe culori si ofera acces la o multime de aplicatii. Tableta are 7inch, procesor Quad Core de 1.3ghz, 512MB DDR3 si spatiu de stocare de 8GB. Oferta completa cu 7% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG - Tableta Vonino Pluri

Trecem la branduri din ce in ce mai renumite, insa preturile raman mici datorita reducerilor eMAG pentru tablete. Tableta Vonino Pluri M7 are un ecran ce are diagonala de 7 inch, procesor Quad Core cu o frecventa de 1.3 Ghz, poate fi conectat la internet de mare viteza 3G+, 1GB RAM disponibil si un spatiu de stocare pentru muzica, poze si aplicatii de 8GB. Oferta cu 30% reducere e disponibila AICI.

eMAG - Alcatel Pixi 3

29% discount are si tableta Alcatel Pixi 3 de 7 inch ce are procesor de 1.3 Ghz, 512mb RM si 4GB spatiu de stocare. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG - Tableta MpMan

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un brand destul de necunoscut, insa tableta e de mare calitate si poate fi conectata la internet prin WIFI. Tableta MpMan are procesor Quad Core A7 de 1.3 si un spatiu de stocare de 8GB. Pretul ei este AICI.

eMAG – Mitoo i9

Tot un brand mai putin cunoscut este si Mitoo, insa tableta i9 isi merita toti banii pentru ca este de calitate superioara. Tableta poate fi conectata la internet prin wifi, are procesor Dual Core Cortex A7 de 1.3-1.5 Ghz, display-ul este generos avand 9inch, 512MP RAM si 4GB spatiu de stocare. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Tableta Odys Nova

Continuam prezentarea ofertelor pentru tabletele foarte ieftine cu Odys Nova de 7 inch si rezolutie HD pe display-ul de tip IPS. Procesorul este un 4Core Intel Amot X3 de 1.2 Ghz frecventa, 1GB+ 8GB si capacitate de a se conecta la internet prin WIFI. Sistemul de operare folosit este Android 6.0 iar oferta include ms office pentru androis si bonus o gusa ODYS Smart 2 in 1. Pretul cu 25% mai mic poate fi gasit AICI.

eMAG – Tableta eStar Grand

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol de la eMAG este pentru o tableta cu ecran foarte generos pe care puteti vedea filme sau videoclipuri la calitate superioara. eStar Grand are display de 10.1 inch, procesor Quad Core de 1.2 Ghz, 1GB ram si un spatiu de stocare de 8gb. Pretul cu reducere de 21% il gasiti AICI.