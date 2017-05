eMAG IT & Mobile Days – Reduceri de pana la 40% pentru telefoane mobile, tablete, laptopuri

eMAG IT & Mobile Days – Inceput fulminant de saptamana la cel mai mare retailer online din Romania.

eMAG IT & Mobile Days – Lista cu toate ofertele cu reduceri de pana la 40% poate fi consultata AICI.

eMAG IT & Mobile Days este o promotie foarte importanta a celui mai mare retailer online din Romania. Preturile telefoanelor, laptopuirlor si tabletelor, dar si alte accesorii si componente, sunt reduse in aceasta perioada cu pana la 40%. Iata principalele categorii de produse.

eMAG IT & Mobile Days – Telefoane mobile si accesorii

Primele produse atinse de reducerile de pana la 40% din aceasta uriasa promotie de la eMAG sunt telefoanele mobile dar si toate accesoriile de care aveti nevoie pentru ele: de la huse si folii de protectie la acumulatori externi, incarcatoare si cabluri si chiar si selfie stick-uri, casti, suporturi pentru masina sau boxe portabile. Va anuntam ca printre ofertele importante se numara si cele la telefoane iPhone. Lista produselor poate fi gasita AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Tablete si accesorii

Cu un procent chiar mai mare de reduceri sunt la vanzare la eMAG tabletele dar si accesoriile de care ai nevoie pentru ele. Dupa o prima privire asupra ofertelor va putem spune ca sunt multe reduceri pentru tablete de toate configuratiile, in special de la Huawei si Allview, dar si Samsung si Apple. In plus, aveti o multime de huse si folii de protectie la preturi foarte mici, dar si tastaturi wireless si sporturi pentru masina. Toate ofertele sunt AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Laptopuri, desktopuri si monitoare

Alegeti din ofertele urmatoare in functie de nevoile voastre dar va putem spune ca cele mai mari reduceri de preturi din aceasta promotie le au laptopurile si desktopurile. Daca aveti nevoie de mobilitate, cu siguranta alegeti un laptop, pentru ca ofertele sunt nelimitate si reducerile depasesc in cele mai multe cazuri 30%. Printre brandurile vizate sunt Lenovo, Acer, Asus si chiar HP. In schimb, cu o suma mult mai mica de bani puteti cumpara o configuratie chiar si mai puternica daca alegeti desktopurile de la oferta. Toate preturile si discounturile sunt AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Wearables, VR & Smart Home

In aceasta categorie gasiti numai tehnologie de ultima ora, extrem de utila si deloc scumpa. In primul rand aveti o gama larga de smartwatch-uri care au o multime de functii, de la monitorizare activitate fizica, la primire apeluri, fotografie, lista de contacte, agenda si multe altele, aveti disponibile la preturi chiar si mai mici o multime de bratari speciale de monitorizare activitate, dar tot la reducere gasiti si camere foto video ce pot filma 360 de grade. In plus, tot aici mai gasiti kit-uri complete si senzori smart Home. Studiati ofertele AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Componente PC, Periferice si software

O multime de componente PC foarte bune sunt la reducere. De la procesoare, la HDD-uri externe, SDD, memorii USb, dar si o serie de periferice. Aveti ofertele complete AICI.