eMAG IT & Mobile Days – Reduceri de 40% pentru cele mai cool gadgeturi din oferta

eMAG IT & Mobile Days este o promotie foarte mare pentru gadgeturi, telefoane, tablete, laptopuri si multe altele. Preturile sunt reduse chiar si cu 40%.

eMAG IT & Mobile Days – Lista tuturor ofertelor poate fi consultata AICI.

eMAG IT & Mobile Days este una dintre cele mai importante promotii ale celui mai mare retailer online din Romania. Preturile in aceasta perioada sunt scazute chiar si cu 40% pentru o multime de telefoane mobile, dar si tablete, laptopuri, desktopuri, ceasuri smart si multe altele. Am facut si noi o selectie a principalelor categorii cu reduceri si v-o prezentam in continuare:

eMAG IT & Mobile Days – Telefoane mobile

Cea mai cautata categorie este fara doar si poate cea a telefoanelor mobile aflate la reducere in cadrul eMAG IT & Mobile Days. Ei bine, va putem spune din start ca printre telefoanele cu reduceri consistente se afla de la Samsung modelele S7 si S7 Edge, dar si iPhone 5S si iPhone 7. Pe langa acestea, aveti o multime de modele disponibile la reducere de la Huawei, Lenovo, LG, Allview si multe altele. Toate ofertele pentru telefoane mobile pot fi gasite AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Tablete

Trebuie sa recunoastem ca, la prima vedere, tabletele au reduceri chiar mai mari ca telefoanele mobile in cadrul promotiei eMAG IT & Mobile Days. In primul rand, foarte accesibile dupa reduceri au devenit tabletele cele mai populare produse de Apple: iPad mini2, iPad Pro cu ecran de 9.7 inch, dar si multe modele de la Asusz ZenPad, Vonino si cele din gama Samsung Galaxy Tab. Toate preturile le gasiti listate AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Laptopuri

Multe laptopuri au reduceri foarte bune de la eMAG IT & Mobile Days, printre care cele produse de Lenovo, Dell, Asus sau HP. Va recomandam sa aruncati o privire peste modelele 2 in 1 care se pot transforma in tableta, au display de tip touch screen, cum sunt cele din gama Lenovo Yoga. Preturile lor sunt mai bune ca niciodata. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Desktopuri

Dupa cum stiti, confiuratiile desktop au devenit tot mai ieftine pentru ca clientii tind sa prefere laptopurile. Acest lucru reprezinta si un mare avantaj, de exemplu, comparativ, puteti achizitiona cu doar 600 de lei o confiuratie de la Serioux Classic care este atat de puternica, incat daca ar fi configuratia unui laptop ar costa cel putin 2.000 de lei. In plus, reducerile mari din cadrul promotiei eMAG IT & Mobile Days fac din aceasta categorie de desktopuri cea mai spectaculoasa din punct de vedere al preturilor. Ofertele le gasiti AICI.