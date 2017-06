eMAG IT & Mobile Days – Promotie dupa promotie la eMAG – Reduceri 35%

eMAG IT & Mobile Days – Start de noua promotie la eMAG chiar in aceste zile. Desi se aflau si alte campanii de reduceri in desfasurare, iata ca avem parte de o mare surpriza.

eMAG IT & Mobile Days – lista tuturor ofertelor poate fi consultata AICI.

eMAG IT & Mobile Days este o promotie foarte interesanta a celui mai mare retailer online din Romania. eMAG vine cu o noua promotie desi mai avea alte 4 in desfasurare chiar in aceasta saptamana, dintre care unele chiar si cu reduceri de pana la 50%.

Aceasta promotie este insa mai speciala pentru ca aduce discounturi in special pentru telefoane mobile, dar si tablete, laptopuri si alte accesorii. Va prezentam mai jos principalele categorii de produse peste care sa aruncati o privire.

eMAG IT & Mobile Days – Telefoane mobile și accesorii

Principala categorie care beneficiaza de discounturi de pana la 35% in aceasta promotie este cea a telefoanelor mobile dar si a accesoriilor necesare pentru ele. Dintre telefoane, va putem spune ca au discounturi surprinzator de bune modelele foarte noi cum ar fi iPhone 7, LG G6, Samsung Galaxy S6 dar si altele. In rest, gasiti o multime de boxe portabile, suporturi de telefon pentru masina, casti, selfie stick-uri, incarcatoare si acumulatori externi dar si folii de protectie pentru telefoane la preturi absolut excelente. Nu trebuie sa ne credeti pe cuvant, vedeti ofertele AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Tablete si accesorii

Trecem acum la tablete, care se impart dupa parerea noastra in 2 categorii: in primul rand, tabletele foarte ieftine care pot fi achizitionate la preturi excelente, in functie de configuratiile pe care le doriti. Incepand de la 100 de lei pentru o tableta modesta dar decenta, pana la 500 de lei pentru una care sa aiba suficient spatiu de stocare, sa se poata conecta la internet prin wifi sau 3G. In schimb, gasiti si o a doua categorie de tableta foarte puternica ce are o configuratie ce poate concura oricand cu un laptop. Fireste, cele din cea de-a doua categorie costa ceva mai mult. Pe toate le gasiti insa cu reduceri de 35% la eMAG. Ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Laptopuri si desktopuri, monitoare si imprimante

Laptopurile par sa aiba, alaturi de telefoanele mobile, printre cele mai mari reduceri de preturi in cadrul promotiei eMAG IT & Mobile Days. Discounturile se apropie de 35% in multe din cazuri, gasiti o multime de modele cu configuratii foarte bune. Va recomandam brandurile ALlview, Lenovo, Asus, HP dar si Dell. Studiati ofertele de AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Wearables, VR si smart home

In categoria de wearables avem mai multe subcategorii de produse foarte interesante. In primul rand, ceasurile inteligente care ca ajuta sa va monitorizati activitatea fizica, dar puteti face si fotografii cu ele, puteti raspunde la telefon sau primi mesaje. Bratarile fitness sunt ceva mai simple, se conecteaza la telefon si monitorizeaza doar activitatea fizica. Alta subcategorie este cea VR si camere foto video 360 unde gasiti si ochelari de realitatea virtuala cu reduceri de aproape 50%, dar si camere foto video 360 ce costa sub 500 de lei. Kiturile si senzorii smart home sunt o categorie aparte de produse care incep sa fie din ce in ce mai cautate. Pe toate le puteti vedea AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Componente PC, periferice si software

Daca nu vreti sa schimbati tot computerul sau laptopul, puteti apela la cateva componente performante ce pot fi cumparate cu preturi excelente in perioada asta. Fie ca vorbim de periferice sau hdd-uri externe, toate au reduceri ce depasesc 30% in majoritatea cazurilor. Toate ofertele pot fi studiate AICI.

eMAG IT & Mobile Days – Gaming PC

Ultima categorie de produse pe care v-o prezentam din aceasta promotie spectaculoasa eMAG IT & Mobile Days este cea a configuratiilor de gaming. Laptopuri si desktopuri facute special pentru pasionatii de jocuri. COnfiguratiile lor sunt de-a dreptul ametitoare si preturile par mai bune ca niciodata. Iata ofertele AICI.