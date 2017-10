eMAG IT Mobile Days – Debut de promotie chiar de la primele ore ale diminetii! Reduceri 35%

eMAG IT Mobile Days a debutat astazi chiar de la primele ore ale diminetii cu o multime de oferte si reduceri pentru telefoane mobile, tablete, laptopuri, desktopuri si nu numai.

eMAG IT Mobile Days este o promotie foarte importanta si toate ofertele disponibile pot fi consultate la URMATORUL LINK.

eMAG IT Mobile Days a inceput chiar in aceasta dimineata la cel mai mare retailer online din Romania si aduce discounturi ce ating si chiar depasesc in anumite cazuri pragu de 35%. Vizate sunt in primul rand telefoanele mobile, dar si alte gadgeturi mobile precum tabletele, desktopurile si multe altele. Iata categoriile de produse ce au reducerile cele mai mari.

eMAG IT Mobile Days – Telefoane mobile

Dupa cum spuneam si mai devreme, principala categorie de produse vizate de reduceri este cea a telefoanelor mobile. Gasiti in oferta cele mai noi si mai vandute modele de telefoane mobile care inregistreaza si reduceri de cel putin 15%. Le enumeram doar pe cateva dintre ele: Samsung Galaxy S8 Plus, Google Pixel, Lenovo Z2, Galaxy S8, Galaxy S6 Edge, Huawei Honor si multe altele. Ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG IT Mobile Days – Tablete si accesorii

Trecem la cea de-a doua cea mai cautata categorie de produse aflate la reducere in cadrul promotiei eMAG IT Mobile Days ce se desfasoara in aceasta saptamana la cel mai mare retailer online din tara. E vorba de tablete. Oferte foarte avantajoase se gasesc pentru Apple iPad Pro sau Galaxy Tab S3, dar si multe alte tablete fabricate de alti producatori precum Lenovo, Asus sau Allview. Toate ofertele pot fi accesate la URMATORUL LINK.

eMAG IT Mobile Days – Laptopuri, desktopuri, monitoare si imprimante

eMAG are reduceri foarte mari pentru laptopuri si desktopuri in aceasta perioada, dar si pentru monitoare si imprimante. Va recomandam configuratiile puternice de la Acer, Dell, Asus, Lenovo, HP. Consultati cele mai bune promotii AICI.

eMAG IT Mobile Days – Wearables, VR si Smart Home

Daca vreti accesibilitate mai usoara, ceasuri inteligente, monitorizarea activitatii fizice, acum e momentul sa achizitionati o serie de wearables ce au reduceri impresionante la eMAG. In plus, gasiti cateva oferte foarte bune si pentru VR si camere foto video 360 de grade. Mai multe detalii despre acestea gasiti la URMATORUL LINK.

eMAG IT Mobile Days – Componente PC, periferice si Software

Cele mai mari reduceri le inregistreaza cu siguranta componentele PC in aceasta promotie de la eMAG. Gasiti HDD-uri, SDD-URI externe dar si mouse, tastatura, boxe si casti pc la preturi ce ating recorduri la reduceri. In plus, aveti o gama larga de produse de retelistica si servere dar si software. Pe toate le puteti vedea impreuna cu preturile lor AICI.

eMAG IT Mobile Days – Gaming PC

Ultima categorie de produse pe care o recomandam din aceasta promotie este una destinata profesionistilor in...gaming. Cele mai puternice modele de laptopuri, desktopuri si mouse-uri le gasiti la reduceri cu pana la 35%. Vedeti toate modelele si configuratiile AICI.