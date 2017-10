eMAG IT Mobile Days – Ce buget mediu trebuie sa investesti la cumpararea unei tablete performante

eMAG IT Mobile Days – Promotie importanta la cel mai mare retailer online din Romania. Printre altele, sunt vizate si tabletele performante cu configuratii puternice.

eMAG IT Mobile Days – Lista tuturor tabletelor aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG IT Mobile Days e o promotie ce aduce reduceri mari pentru o serie de produse printre care si tabletele. Noi am selectat 5 dintre cele mai vandute tablete si am facut o scurta analiza a performantelor fiecareia. In medie, pentru a cumpara o tableta suficient de performanta trebuie sa investiti intre 500 si 600 de lei, insa gasiti destule modele chiar si la 200 de lei. Daca sunteti dispusi, puteti sa investiti pana la 1.500 de lei intr-un model produs de Apple care va garanteaza o calitate superioara si performante foarte bune.

eMAG IT Mobile Days – Tableta Lenovo Tab

Primul model de tableta pe care vi-l prezentam are o reducere de pret de 12% si poate fi achizitionat cu putin peste 600 de lei. Tableta de la Lenovo are un display generos cu o diagonala de 10.1 inch, procesor Quad Core de 1.3 Ghz frecventa si 1GB memorie. Spatiul de stocare este si el unul generos de 16GB. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG IT Mobile Days – Asus ZenPad

Trecem la un alt producator si un alt model de tableta: Asus ZenPad are un ecran ceva mai mic, de doar 7 inch, insa si un pret extraordinar de avantajos cu un raport calitate-pret imbatabil. Tableta are procesor Quad Core de 1.1 Ghz, 1GBRAM si 16GB memorie, iar ecranul e de tip IPS. Pretul beneficiaza de 28% reducere si poate fi gasit AICI.

eMAG IT Mobile Days – Samsung Galaxy Tab E T560

Continuam prezentarea celor mai vandute tablete cu un model ce are garantata calitatea de producatorul renumit Samsung. Modelul Galaxy Tab E T560 beneficiaza de un display de cea mai buna calitate cu o diagonala de 9.6 inch, procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 1.5 GB RAM si 8 GB spatiu de stocare pentru aplicatii, poze, filmari si muzica. Pretul sau cu 42% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG IT Mobile Days – Tableta Allview Viva C701

Va recomandam si un model mult mai ieftin de tableta produsa chiar in Romania. Tableta Allview Viva are display de 7 inch, procesor Quad Core de 1.2 Ghz, 1 GB RAM si 8 GB spatiu de stocare, functioneaza cu sistemul de operare Android 5.1 Lollipop si are o reducere de pret de 25%. Oferta limitata poate fi gasita la URMATORUL LINK.

eMAG IT Mobile Days – Apple iPad

Ultima oferta din promotia IT MOBILE DAYS pe care v-o recomandam in acest articol e pentru Apple iPad, un produs de exceptie. Tableta are ecranul de 9.7 inch, memorie foarte generoasa de 32GB si poate fi conectata la internet prin functia sa de wifi. Oferta completa cu toate detaliile si discount de 10% poate fi gasita AICI.