eMAG IT & Mobile Days – 6 laptopuri exceptionale cu reduceri de pana la 35%

eMAG a dat startul unei promotii ce aduce reduceri de pana la 50% pentru mai multe categorii de produse, dar si de pana la 35% pentru cele mai puternice laptopuri.

eMAG – Lista cu toate laptopurile ce au mari reduceri poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Acest laptop de la HP se poate transforma cu usurinta in tableta, iar configuratia sa este una de exceptie: procesor intel core i5 ce are o frecventa de 2.3 Ghz pe o arhitectura Broadwell, display mic de doar 11.6 inch ceea ce duce la o greutate a laptopului redusa, touch screen, 8GB memorie si un spatiu de stocare de 256GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics si laptopul vine cu sistemul de operare Windows 8.1 preinstalat. Pretul cu reducere de 35% poate fi gasit AICI.

eMAG – Acer Aspire

Laptopul Acer Aspire are si el o reducere de top, de 27%, in aceasta perioada. Laptopul e dotat cu un procesor Intel Core i5 de ultima generatie al carui frecventa ajunge la 2.5 Ghz Kaby Lake. Laptopul are un display foarte generos, ideal pentru gaming sau pentru a viziona filme, de 17.3 inch, reda imagini de calitatea Full HD si are 6GB memorie dar si un spatiu de stocare de 256GB. In plus, laptopul e dotat cu unitate optica de tip DVD-RW si placa video Nvidia GeForce GTX 950M de 4GB. Sistemul de operare preinstalat este Linux. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptop HP Omen

Continuam prezentarea ofertelor foarte bune cu unul dintre cele mai performante laptopuri: HP Omen ce are varful de gama in materie de procesoare – intel core i7 cu frecventa de 2.6 Ghz pe o arhitectura Skylake. Display-ul laptopului este de 15.6 inch si reda imagini Full HD, avand calitate IPS. Laptopul are in componenta sa memorie de 4GB si spatiu de stocare de 2TB, iar placa video este nVidia GeForce GTX 960M. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Laptop Lenovo Yoga 2 in 1

Un alt laptop ce se transforma in tableta este celebrul Lenovo Yoga 900 care este de foarte buna calitate. Procesorul sau este u5 si are un display de 13.3 inch QHD. Spatiul de stocare al laptopului este de 512GB SSD. Toate detaliile si oferta cu 26% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Asus

Reducere de 25% si pentru modelul Asus X550VX care are un procesor Intel Core i7 de 2.6 Ghz pe arhitectura de tip Skylake. Ecranul are o diagonala de 15.6 inch, 8 gb memorie si spatiu de stocare de 256GB de tip SSD. Placa video este nVidia GeForce GTX 950M de 2GB. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Laptopul Gaming Asus ROG

Ultima oferta pe care v-o recomandam de la eMAG in cadrul acestui articol este pentru un laptop ideal impatimitilor de gaming, dupa cum ii spune si numele: gaming Asus ROG. Acest laptop are in dotare un procesor de ultima generatie de la Intel Core i7 ce are frecventa de 2.6 Ghz, Skylake, display de 15.6 inch la o rezolutie Full HD, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Placa video perfecta pentru orice joc pe calculator este nVidia GeForce GTX 960M de 4GB pe care o are acest laptop in dotare. Pretul il gasiti AICI.