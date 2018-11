eMAG, isterie de Black Friday pe strazile din Bucuresti: masini puternice, motociclete, elicoptere

eMAG a publicat video-ul de promovare pentru evenimentul Black Friday din acest an. In 2018 magazinul online vine cu o reclama impresionanta realizata chiar pe strazile din Bucuresti, cu efecte speciale precum in cele mai bune filme de actiune.

eMAG. – Lista tuturor ofertelor de Black Friday 2018 vor fi publicate pe site-ul evenimentului pe care il puteti accesa de pe URMATORUL LINK.

Cei de la eMAG s-au intrecut pe ei de aceasta data si pregatesc un Black Friday 2018 eveniment. Clipul de promovare al evenimentului, lansat cu doar cateva zile inainte, ne introduce in atmosfera plina de adrenalina care ne asteapta in ziua cu cele mai mari reduceri din tot anul.

In imagini apare o cursa nebuna cu masini ce au multi cai putere, chiar pe strazile din Bucuresti. In peisaj mai apar si foarte multe motociclete, dar si multi tineri care fac Parkkour pe acoperisurile cladirilor din Capitala. Totul in goana metaforica dupa reducerile de la eMAG. Mai mult, apare in cadru chiar si un elicopter, cu efecte speciale precum in cele mai bune filme de actiune.

eMAG Black Friday 2018 – Ghidul de cumparaturi

eMAG a mai publicat si ghidul de cumparaturi prin care ne sugereaza cateva sfaturi pentru a nu rata cele mai importante reduceri. In doar 5 pasi simpli putem pune mana pe cele mai bune preturi.

eMAG, sfatul 1 de Black Friday 2018 – Pregateste lista cu produse favorite – Mai exact, daca nu stiati, puteti face liste de cumparaturi pe site-ul eMAG, atat in varianta online cat si de pe aplicatia mobila. Se pot salva produsele de care sunteti interesate si vedeti live cand scad preturile direct la ce va intereseaza. Se spune ca vor fi peste trei milioane de oferte din toate categoriile.

eMAG, sfatul 2 de Black Friday 2018 – Asigura-te ca ai datele complete in cont – Ca sa detaliem si acest sfat, eMAG va ofera posibilitatea sa achizitionati foarte repede, dar trebuie sa aveti toate informatiile personale setate din timp, atat pe site-ul retailerului, cat si pe aplicatie. Mai intai va faceti un cont, care se poate realiza cu ajutorul contului de Facebook, foarte simplu, apoi puteti accesa cu acest cont atat site-ul eMAG.ro dar si aplicatia de mobil. Completati adresa de livrare si vedeti ce fel de livrare preferati. Cei de la eMAG au facut in acest an 15 showroom-uri si 600 de oficii postale de la care se poate ridica personal o comanda, mult mai usor. Puteti verifica pe site care punct e cel mai apropiat de voi.

Sfatul 3 de la eMAG de Black Friday 2018 – Instaleaza aplicatia eMAG si afli cand incepe Black Friday – Instalati aplicatia eMAG pe telefonul mobil sau pe tableta. Gasiti aplicatia foarte usor in magazinul de aplicatii sau in appstore, in functie de sistemul vostru de operare. Dupa ce o instalati, intrati in ea si logati-va, dupa care faceti si update pentru a avea cea mai recenta versiune. Mai mult, nu uitati sa dati acces aplicatiei la datele persoanel din telefon pentru a va putea trimite notificare de top push atunci cand incepe evenimentul. Aflati in doar cateva secunde dupa ce s-a dat startul la Black Friday in acest fel.

Sfatul numarul 4 de la eMAG de Black Friday – Cu cardul salvat cumperi imediat – Salveaza datele cardului bancar in contul tau de client eMAG, in cardurile mele. Daca ai mai multe carduri, poti sa le salvezi pe toate. Vei comanda si mai rapid si in deplina siguranta Bineinteles, poti folosi orace dintre metodele de plata disponibile, adica poti alege sa platesti la ridicarea coletului sau la livrare. Important e ca toate datele sa fie deja completate ca sa te misti repede in momentul in care se pune in miscare Black Friday pe site-ul eMAG.

Sfatul 5 de Black Friday 2018 de la eMAG – Continua cumparaturile si simte adrenalina in ziua cu cele mai multe reduceri din an – Ramai pe site si continua cumparaturile, oferte noi apar toata ziua. Doar o data pe an e Black Friday! In anii trecuti, cei de la eMAG au venit de fiecare data cu un asa numit val doi de reduceri care a suplimentat stocurile initiale. E greu de prezis in jurul carei ore se va intampla acest lucru, insa cel mai probabil in a doua parte a zilei de Vineri, 16 noiembrie. In anii trecuti valul 2 de reduceri a aparut intre orele 3 si 7-8 seara.

eMAG – De Black Friday ai cumparaturi relaxate cu plata in rate

Nu uita si de varianta de cumparaturi in rate, cu pana la 60 de rate fara dobanda cu diferite carduri de la Raiffeisen Bank, dar si de la Alpha Bank, ING, Brd, EuroLine, BCR, BRD si multe alte variante. Pe toate le gasiti AICI.

Emag incepe anul la volanul unui Mercedes deBlack Friday

De Black Friday, la eMAG, achita cu cardul tau salvat Mastercard sau Maestro si poti castiga un premiu absolut spectaculos, un Mercedes Benz GLC 250 Coupe.

E imposibil sa nu ai si tu o cumparatura de facut dintre toate categoriile care vor fi disponibile la acest Black Friday 2018 de la eMAG: de la televizoare, mixere, telefoane, masini de spalat rufe, aparate frigorifice, laptopuri, produse sport, pana la aragazuri, tablete, parfumuri, epilatoare si onduatoare, incorporabile, bricolaj, desktopuri, imbracaminte, periute de dinti electrice, cosmetice, audio hifi, aparate foto, componente pc, casti audio, espressoare, mediaplayere, genti, imprimante si scannere, periferice, routere, monitoare, anvelope si jante, produse de gaming, jucarii, carti, saltele, mobila, petshop, scutece, carucioare, gradinarit, gadgeturi, scaune auto, masini de spalat vase, cuptoare cu microunde, playere si boxe portabile, canapele, produse de supermarket, navigatie gps, ceasuri, filme, videoproiectoare dar si alte categorii surpriza.

Printre cele mai importante branduri pe care le gasiti la eMAG de Black Friday 2018 se numara Samsung, Tefal, Rowenta, Electrolux, Pampers, OralB, LG, Philips, Nespresso, Beko, Bosch, Fifa19, Braun, Gillette, Fairy, Beanz Cafe, Foreo, Grohe, Asus, Kingston sau Lenovo.