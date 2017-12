eMAG iPhone X - Care sunt preturile tuturor modelelor la reducere! Promotie si pentru resigilate

eMAG iPhone X este cel mai cautat telefon mobil in acest sfarsit de an si nu este de mirare acest lucru. Vorbim cel mai probabil de cel mai performant telefon de pe piata.

eMAG iPhone X - Iata lista tuturor modelelor si preturile lor la reducere la URMATORUL LINK.

eMAG iPhone x este unul dintre cele mai bune telefoane mobile ale momentului si este la mare moda printre pasionatii de tehnologie si gadgeturi. Cei de la eMAG au disponibile mai multe reduceri pentru acest telefon mobil. Lista completa de iPhone X poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Phone X dispune de un design deosebit din sticlă şi oţel inoxidabil, cu un ecran Super Retina de 5,8 inchi, cip A11 Bionic cu motor neural pentru învăţare artificială, realitate augmentată şi experienţe intense ale jocurilor 3D, încărcare wireless şi Face ID, oferind o modalitate nouă, inovatoare şi sigură de deblocare, de autentificare şi de plată.

Camera frontală TrueDepth cu Face ID include modul portret cu Portret Lighting pentru selfie-uri cu efect de profunzime şi dispune de Animjoi, captând şi analizând peste 50 de mişcări diferite ale muşchilor faciali pentru a oferi viaţă emoji-urilor într-o manieră nouă şi amuzantă.

Camera principală este complet nouă şi dispune de stabilizare optică dublă a imaginii şi include un filtru de culoare nou, pixeli mai profunzi, un procesor de semnal îmbunătăţit proiectat de Apple, precum şi funcţia Portrait cu Portrait Lighting. Sticla de pe faţa şi de pe spatele iPhone X este cea mai rezistentă utilizată vreodată la un smartphone, fiind disponibilă în două finisaje, silver şi space gray.

eMAG – Apple iPhone 6 Plus

Un model cu display foarte generos si cu tehnologie Retina HD, dar si cu un design uniform in care componentele hardware si software functioneaza in completa armonie. Modelul are o reducere de 13% ca produs resigilat ce prezinta usoare zgarieturi ale carcasei. Pretul pentru modelul cu memorie de 64GB poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 6S

Cel mai vandut telefon mobil al momentului este acest model iPhone 6S pe care l-am gasit in oferta eMAG la un pret sensational. Modelul ales de noi dintre produsele resigilate de la eMAG are o memorie de 64 GB si culoarea Space Grey si in plus vine cu un cadou special. Consultati oferta completa AICI.

eMAG – iPhone 6

Modelul clasic, alb, de iPhone 6 cu memorie de 64 GB, adica nu cel mai mic model ci unul pe care puteti stoca foarte multe fotografii, video-uri dar si aplicatii. Telefonul este resigilat la eMAG dar beneficiaza de 24 de luni de garantie. Pretul excelent il gasiti AICI.

eMAG – iPhone 5C

Un model ceva mai vechi de telefon mobil de la Apple dar care resigilat la eMAG are un pret absolut fabulous este acest iPhone 5C. Telefonul are culoarea alba si o memorie de 16 GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon iPhone 5S

Telefonul mobil iPhone 5S are toate calitatile unui telefon produs de Apple si in schimb pretul pentru el resigilat este foarte avantajos. Memoria telefonului este de 16 GB si are culoarea GOLD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG iPhone resigilate – iPhone 5

Ambalajul original este deschis și deteriorat iar telefonul prezintă ușoare zgârieturi și urme de uzură pe ramă, în colțul din dreapta sus. Prețul este redus cu 1.000 de lei, fiind foarte avantajos. Oferta completă este AICI.

Reduceri eMAG la iPhone – iPhone 4S

Modelul iPhone 4S costă mai puțin de 1.000 de lei, este resigilat, ambalajul original prezintă zgârieturi fine, iar memoria sa este de 8 Gb. Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG iPhone SE

Noul iPhone SE este cel mai ieftin model produs de Apple si este foarte avantajos, insa nu face rabat nici de la calitate. Telefonul are disponibila functia de 4G pentru transfer de date de mare viteza, are o memorie de 16 GB si multe alte facilitati. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Apple iPhone 6S Plus

Telefoanele produse de Apple sunt la mare cautare la eMAG, tocmai de aceea am ales cele mai bune modele si cele mai bune preturi pe care le gasiti pe piata. Pentru cel mai puternic model, Iphone 6S Plus, cel mai bun pret pentru modelul cu 64GB il gasiti la acest model de culoare GOLD de la eMAG. Pretul poate fi consultat AICI.