eMAG incorporabile – Cea mai buna solutie pentru a salva spatiu intr-o locuinta mica

eMAG incorporabile – Oferte excelente pentru electrocasnicele incorporabile in mobilierul de bucatarie.

eMAG incorporabile – Toate ofertele de incorporabile pot fi consultate la URMATORUL LINK.

eMAG incorporabile – Daca aveti o locuinta mica, sau o bucatarie cu dimensiuni restranse, cea mai buna solutie pentru a salva spatiu sau macar pentru a da senzatia de compactare a mobilierului, puteti utiliza electrocasnicele incorporabile. Noi va recomandam cateva solutii inedite, cu preturi accesibile.

eMAG incorporabile – Masina de spalat vase Electrolux

Incepem cu o oferta excelenta pentru o masina de spalat vase incorporabila. Masina este produsa chiar in Romania de catre Electrolux, este un model SLIM, adica are dimensiuni mult reduse, latime de doar 45cm, tocmai pentru a fi utilizata intr-o bucatarie mica. Masina poate spala pana la 9 seturi de vase simultan, are 5 programe disponibile si face parte din clasa energetica A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG incorporabile – Combina frigorifica Beko

Continuam cu o combina frigorifica ce este un must have pentru orice bucatarie de dimensiuni mici. Combina incorporabila de la Beko are 271l spatiu de depozitare in cele doua compartimente, dintre care unul este congelator. Inaltimea sa este de doar 177cm si face parte din clasa energetica A+. In plus, pretul e redus in acest moment cu 27% si oferta poate fi gasita AICI.

eMAG incorporabile – Masina de spalat rufe incorporabila

Daca nu stiati, in ziua de astazi exista chiar si masini de spalat rufe incorporabile, ideale pentru amplasarea lor in bucatarie sau pe hol. Masina pe care noi o recomandam din ofertele eMAG este cea de la Beko ce are o cuva cu capacitate de incarcare de pana la 7kg, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul ei este redus cu 24% si poate fi gasit AICI.

eMAG incorporabile – Cuptor cu microunde

Poate parea surprinzator, insa un cuptor cu microunde incorporabil este la acelasi pret cu unul normal, in schimb se potriveste mult mai bine in cadrul mobilierului de bucatarie, fiind integrat si aspectuos. Cuptorul de la Heinner este de tip incorporabil, are 23l volum si o putere de 800W. Cuptorul e digital si prezinta functia de grill. Exteriorul e din inox si e usor de intretinut si curatat, dar se si potriveste in orice tip de bucatarie. Toate detaliile ofertei cu reducere de 16% pot fi gasite AICI.

eMAG incorporabile – Plita incorporabila

Ultima oferta eMAG pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o plita incorporabila foarte ieftina dar si de buna calitate. Plita este produsa de Zanussi, are 4 arzatoare ce functioneaza pe gaz, iar suprafata sa este din inox ce se curata usor. Pretul beneficiaza de un discount de 30% si poate fi gasit AICI.