eMAG Incorporabile – 5 oferte de 5 stele cu reduceri de pana la 45%

eMAG are oferte bune de tot pentru incorporabile. Facem si noi o trecere in revista a celor mai bune electrocasnice disponibile acum.

eMAG incorporabile – Lista tuturor ofertelor bune si cu reducere de 45% poate fi consultata completa dac accesati URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie foarte interesanta care e destul de rar intalnita. Ea se numeste Cooking days si vine cu reduceri mari in general la electrocasnciele de care ai nevoie in bucatarie. De aceasta data, insa, gasim multe oferte cu pana la 45% reducere si pentru electrocasnicele incorporabile, pe care ne concentram si noi in acest moment.

Mai jos, am facut o scurta trecere in revista a celor mai interesante 5 oferte pe care le-am putut vedea in promotie, la o prima vedere.

eMAG incorporabile – Cuptor Zanussi

Incepem lejer, cu o oferta numai buna de cumparat fix acum. Reducerea e mare si tentanta, la fel ca bucatele ce o sa iasa pe gura acestui cuptor foarte performant de la Zanussi. Cuptorul e incorporabil pentru a se integra perfect in mobilierul din bucatarie. Cuptorul e electric, multifunctional, are volum de 57l si face parte din clasa energetica A. Oferta detaliata si pretul cu reducere pot fi gasite AICI.

eMAG incorporabile – Plita Hansa

Daca tot v=am prezentat un cuptor, este timpul sa adaugam si o plita pentru a avea pachetul complet. Plita insa este de la Hansa, un brand ce e recunoscut pentru preturile mici pe care le practica, dar si pentru calitatea de care da dovada. Aceasta plita e foarte accesibila ca pret, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si aprindere electrica. Exteriorul e cu un strat de inox care se curata si se itnetine foarte usor. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG incorporabile – Hota telescopica Elica

Hota telescopica de la Elica e cea mai avantajoasa pe care am zarit-o in aceasta promotie si una dintre cele mai aantajoase de pe intreaga piata. Hota are latime de 60cm, e incorporabila, puterea sa de absorbtie e de 320 mc pe ora si e dotata cu 2 motoare. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Incorporabile – Cuptor cu microunde

Nu e foarte des intalnit, insa in bucatariile moderne pentru a avea un design foarte placut, sunt instalate cuptoare cu microunde incorporabile. Modleul de la Heinner este unul foarte avantajos si de buna calitate. Acest cuptor are 23l volum, putere de 800W, este digilta si are si functie de grill. Exteriorul e din inox si oferta include si un kit de instalare. Toate detaliile dar si pretul cu reducere le gasiti AICI.

eMAG incorporabile – Combina frigorifica Hansa

Reducere de 35% pentru combina frigorifica incorporabila de la Hansa. Aceasta combina are un volum de depozitare pentru alimente de 260l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 177cm. Oferta detaliata poate fi accesata la URMATORUL LINK.