eMAG – Inceput de saptamana in mare forta la cel mai mare retailer online! Promotii peste promotii

eMAG incepe aceasta a doua saptamana din ianuarie in mare forta, cu reduceri importante pentru o gama larga de produse.

eMAG – Lista tuturor promotiilor ce ruleaza la magazinul online in acest moment poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are ganduri mari in aceasta saptamana si vine cu o serie de reduceri si promotii care sa ne incante si sa ne imbie la cumparaturi cat mai multe. Facem si noi, mai jos, o scurta trecere in revista a principalelor promotii care ruleaza la cel mai mare retailer online din Romania in aceasta saptamana, inca de luni.

eMAG – Saptamana electrocasnicelor

O data pe luna este programata Saptamana electrocasnicelor la eMAG, iar reducerile ajung de cele mai multe ori pana la 45%. Este si cazul din aceasta saptamana, frigiderele, masinile de spalat rufe, aragazuri dar si multe alte electrocasnice mici si mari beneficiaza de discounturi chiar si la jumatate din pret. Chiar va recomandam sa aruncati o privire peste ofertele pe care le gasiti AICI.

eMAG – Calatorii fara griji – Scaune auto pentru cei mici

O alta promotie interesanta la inceput de an este cea pentru scaunele auto pentru copii, care sunt obligatorii prin lege. Desi erau destul de costisitoare pana la acest moment, acum, la eMAG, scaunele auto pentru copii beneficiaza de reduceri de peste 45%, sunt foarte accesibile si aveti o gama diversa de modele din care sa alegeti. Treceti siguranta celor mici pe primul loc si faceti achizitia cea mai potrivita. Lista scaunelor auto pentru copii poate fi gasita AICI.

eMAG – Buy Back

Iti poti cumpara electrocasnice noi daca renunti pe loc la cele vechi. Tot ce trebuie sa faci e sa te apuci sa schimbi electrocasnicele vechi din casa de care nu mai ai nevoie si pe care vrei sa le inlocuiesti cu unele noi si mult mai bune. Primul pas e sa alegi produsul dorit de pe site-ul retailerului eMAG, apoi plasezi comanda. La livrarea produsului vei preda curierului produsul electrocasnic vechi din casa si primesti unc ard cadou in valoare de pana la 250 de lei pe care poti sa il folosesti la o noua companda pe eMAG. Toate detaliile si ofertele sunt AICI.

eMAG – Gratuit Livrare cand vrei tu

Un nou serviciu foarte interesant este disponibil pe site-ul retailerului eMAG. Poti comanda un telefon, laptop sau televizor nou si livrarea e disponibila cand doresti tu, gratuit. Vei gasi butonul Livrare cand vrei tu in paginile produselor incluse in acest serviciu. Daca nu e afisat butonul, seriviciul nu e disponibil.

Apesi pe detalii si vei vedea intervalele disponibile pentru livrarea produsului care te intereseaza.

Odata adaugat produsul in cos, selectezi livrarea cand vrei tu si alegi data dar si intervalul orar potrivit pentru tine. Toate detaliile despre acest seriviciu gratuit le gasesti AICI.