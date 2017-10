eMAG – Inceput de saptamana in forta! Reduceri de pana la 50%, mai multe promotii simultan

eMAG are un inceput de saptamana excelent, cu preturi foarte mici pentru multe produse.

eMAG – Lista cu toate ofertele disponibile in aceasta saptamana poate fi consultata AICI.

eMAG are in acest inceput de saptamana mai multe promotii, dintre care unele ce scad preturile chiar si cu 50%. De la telefoane mobile, la electrocasnice sau gadgeturi, toate au discounturi mai mici sau mai mari. Am ales si noi cele mai importante oferte si vi le recomandam in cadrul articolului cu toata increderea.

eMAG – Telefoane mobile Lenovo

Incepem cu un brand renumit de telefoane mobile si nu numai care vine cu reduceri la eMAG de 35%. Sunt vizate o multime de telefoane mobile produse de Lenovo, preturile sunt mult sub cele ale unor branduri mai renumite, insa calitatile sunt cel putin la fel de bune. Toate modelele aflate la reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Telefoane mobile Samsung

Printre cele mai apreciate telefoane mobile ale momentului sunt cele de la Samsung. Toate au reduceri la eMAG, in acest moment, chiar si modelele foarte noi cum ar fi Galaxy S7 si Galaxy S6. Preturile lor sunt reduse cu pana la 20%. Lista completa cu telefoanele mobile Samsung aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG – Bratari fitness

Fie ca sunteti o persoana cu activitate fizica intensa sau moderata, fie ca sunteti statici, pentru a avea o statistica reala va recomandam folosirea bratarilor fitness. Acestea monitorizeaza fiecare miscare din viata ta si in functie de model anumite activitati specifice. Preturile unor astfel de bratari sunt mai ieftine cu 50% in aceasta saptamana, iar cele mai ieftine modele au preturi incepand de la mai putin de 100 de lei. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG – 20 de rate fara dobanda

Tot in aceasta saptamana, cei de la eMAG ne evidentiaza faptul ca putem cumpara orice produs cu pana la 20 de rate fara dobanda, ceea ce constituie un avantaj urias. Fa-ti orice capriciu, fara efort, cu cardurile Bancpost si EuroLine, iti iei tot ce-ti doresti si nici nu simti cand platesti. Toate detaliile despre carduri le gasiti AICI.

eMAG – Laptopuri Asus si Lenovo

Doua categorii de laptopuri au reduceri importante in aceasta saptamana, este vorba de Asus si Lenovo. Laptupurile de la Asus au pana la 20% reducere si sunt proiectate special pentru multitasking si divertisment, iar laptopurile Lenovo sunt insotitorul portabil perfect pentru lucru si distractie.

Lista laptopurilor Asus aflate la promotie o gasiti AICI.

Preturile laptopurilor Lenovo pot fi consultate AICI.

eMAG – Televizoare Sony

25% reducere pentru televizoarele de foarte buna calitate de la Sony. Gasiti in oferta disponibile televizoare cu diagonala de la 80cm pana la peste 150, dar si televizoare smart ce se pot conecta la internet sau cu rezolutie 4K ULTRA HD. Ofertele pot fi gasite AICI.