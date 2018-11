eMAG, inainte de Black Friday 2018 – Ultima mare promotie

eMAG se pregateste intens pentru Black Friday, iar in 2018, inainte de Vinerea Neagra inca mai are activata o promotie importanta cu reduceri de pana la 40%.

eMAG – Toate ofertele de Black Friday, in anul 2018, vor putea fi gasite pe site-ul dedicat evenimentului care poate fi accesat AICI.

eMAG are o promotie foarte importanta chiar si inainte de Black Friday, o promotie care reduce preturile pentru multe produse cu pana la 40%. Desigur, clientii prinsi in nebunia asteptarii Black Friday-ului tind sa ignore preturile scazute acum, insa pentru un numar restrans de produse exista preturi ce ating un minim istoric.

eMAG Super Sale inainte de Black Friday 2018 – Telefoane, Tablete, gadgeturi

Cu doar o saptamana inainte de marele eveniment Black Friday din acest an, cei de la eMAG scot la inaintare o multime de preturi bune pentru telefoane mobile, tablete, smart watch-uri si bratari fitness, accesorii telefoane mobile, acumulatori externi, incarcatoare, cabluri si suporturi auto, huse si folii de telefoane, accesorii tablete, smart home, vr si app enabled dar chiar si tigari electronice. Pe toate le gasiti accesand URMATORUL LINK.

Miscarea eMAG inainte de Black Friday – Laptopuri, it, birotica si papetarie

O alta categorie de produse de la eMAG care tinde sa fie ignorata de multi clienti in acest moment este cea a laptopurilor si produselor it dar si a celor de birotica si papetarie.

Va recomandam sa aruncati acum o privire peste preturile laptopurilor dar si desktopurilor, monitoarelor, componentelor pc care se gasesc in oferta eMAG. Mai gasiti si produse de gaming pc, periferice, imprimante si cannere, produse de retelistica si supraveghere, ups-uri, software, accesorii laptop, birotica si papetarie si multe altele. Toate sunt disponible AICI.

Ofertele eMAG inainte de Black Friday la Televizoare, electronice, auto si gaming

Trecem in revista o alta categorie de produse cu discounturi de pana la 40% chiar inainte de Black Friday. E vorba de televizoare, anvelope, accesorii tv, home cinema si audio, videoproiectoare, boxe portabile, casti audio, ebook readere, foto video, gaming, navigatii gps si electronice auto, accesorii si intretinere auto, vehicule electrice dar si filme si muzica. Toate ofertele din aceasta categorie le gasiti AICI.

Electrocasnicele eMAG

Aceasta categorie de produse are si o subcategorie de best deals cu cele mai mari reduceri dintre toate, se numara doar cateva zeci de oferte acolo insa preturile sunt impresionante si stocurile se termina repede. Gasiti de la combine frigorifice si frigidere pana la lazi frigorifice si congelatoare, frigidere side by side si vitrine, aparate de aer conditionat si climatizare, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri si hote, dar si cuptoare cu microunde. Toate ofertele sunt AICI.

Electrocasnice mici ca de Black Friday, dar inainte de Vinerea Neagra

Tot la eMAG se mai gasesc si preturi bune la aspiratoare cu sac sau fara sac, verticale sau aspiratoare cu spalare de mana si roboti de aspirare, aparate de curatat cu abur, fiare si statii de calcat, aparate de calcat cu abur, espressoare si cafea, roboti de bucatarie si masini de tocat, storcatoare, blendere si tocatoare, mixere, aparate pentru gatit si mic dejun. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG si oferta de produse de ingrijire personala chiar inainte de Black Friday

Continuam periplul nostru printre ofertele deosebite chiar inainte de Black Friday de la eMAG si gasim categoria de produse de ingrijire personala, parfumuri si cosmetice. Desigurprincipalele atractii sunt parfumurile pentru femei si pentru barbati, dar si produse de ingrijire a tenului si a fetei, de machiaj, ingrijirea parului si hairstyling, igiena si ingrijirea corpului, ingrijirea barbatilor, epilatoare, aparate de runs si ras, placi, perii, ondulatoare si uscatoare de par, igiena dentara si articole de sanatate si wellness. Toate preturile sunt listate AICI.

Black Friday inainte e Black Friday la eMAG – Produse de mobilier si casa

In general de Black Friday lumea nu se orienteaza spre produsele de mobilier si casa, tocmai din acest motiv cei de la eMAG au scazut drastic preturile chiar dinainte de promotie pentru a atrage atentia si a genera vanzari importante. Se gasesc saltele, perne si pilote cu preturi bune de tot dar si mobilier de casa, birou, lenjerii de pat, paturi si halate, covoare si decoratiuni, articole pentru bucatarie, servirea mesei, mese de calcat si uscatoare de rufe, seturi curatenie, mopuri si galeti, detergenti si produse de intretinere casa dar si mobilier si accesorii de gradina. Puteti vedea preturi dar si fotografii cu toate produsele AICI.

Black Friday-ul pentru produse de bricolaj, sanitare si petshop a inceput deja la eMAG

Preturile pentru categoria de produse de bricolaj, sanitare dar si de petshop au discounturi de 40% pentru cateva zile pe siteul celui mai mare retailer online din Romania, chiar inainte de Black Friday. Gasiti de la produse sanitare, unelte electrice, echipamente electrice, scule si unelte, produse de gradinarit, materiale si echipamente de constructii, produse de iluminat si electrice, hrana petshop dar si accesorii pentru prietenii necuvantatori. Ofertele sunt disponibile AICI.

Carti, jucarii si articole pentru copii

Se apropie perioada cadourilor pentru cei mici si e bine sa faceti comenzi si sa prindeti cele maibune oferte inca de pe acum. La eMAG gasiti o multime de carti, rechizite scolare, jucarii de exterior, puzzle, jocuri de societate, papusi, masinute si plusuri, jucarii bebelusi, seturi de constructii, produse pentru camera copilului, aparate de sanatate si monitorizare, scaune auto si carucioare, hrana si accesorii de hranire. Le puteti vedea pe toate AICI.

Emag Black Friday 2018 – Fashion si sport

In final va reomandam o categorie de produse care e la mare cautare chiar si inainte de Black Friday pentru ca in aceasta perioada a anului toata lumea isi schimba garderoba si cauta haine mai groase. La eMAG gasiti de la ceasuri, genti si accesorii atat de barbati cat si de femei, dar si imbracaminte si incaltaminte de toate felurile, inclusiv imbracaminte si incaltaminte sport dar si pentru copii. In plus, mai gasiti aparate fitness, trolere, rucsacuri si genti, produse pentru sporturi de exterior dar si alte activitati sportive sau de camping. Ofertele sunt AICI.