eMAG Happy Hours – 13 ore fericite, mii de oferte cu reduceri de 40%

eMAG Happy Hours este o promotie ce dureaza fix 13 ore si are discounturi imense pentru o multime de produse.

eMAG Happy Hour – Lista tuturor produselor aflate la reducere poate fi consultata accesandURMATORUL LINK.

eMAG Happy Hours este o promotie noua de la cel mai mare retailer online din Romania care vine cu reduceri de pana la 40% pentru mai multe produse timp de 13 ore. Noi am facut o scurta selectie a celor mai happy 5 oferte pe care le gasiti la promotie.

eMAG Happy Hour – Telefon mobil Apple iPhone 6s

O prima oferta pe care v-o recomandam e cea mai buna pentru un telefon mobil iPHONE care chiar daca e un model mai vechi are tehnologie foarte actuala care face fata tuturor aplicatiilor noi. iPhone 6S are uns patiu de stocare de 32GB si un pret redus cu aproape 30%. Detaliile eMAG sunt AICI.

eMAG Happy Hours – Televizor LG

Avem curajul sa spunem ca am gasit cea mai buna oferta din toata promotia eMAG Happy Hours. Este aceasta pentru televizorul de la LG care are reducere de pret de 42%, reala. Televizorul are ecran de tip LED de cea mai buna calitate, reda imagini la rezolutia cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD, diagonala ecranului e foarte generoasa de 139cm si in plus are si toate functiile smart disponibile putand fi conectat la internet. Oferta completa poate fi gasita pe eMAG accesand URMATORUL LINK.

eMAG Happy Hours – Laptop Lenovo

Continuam cu ofertele bune, foarte bune si foarte vesele. Laptopul Lenovo are la eMAG o oferta cu discount de 30%, printre cele mai mari din categoria sa de produse. Laptopurl are procesor Intel Core i7 cu procesor de 2.7 Ghz frecventa si construit pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul laptopului are diagonala de 15.6 inch, reda imagini Full HD si are 4GB memorie. Spatiul de stocare e unul generos de 1TB si e dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW. In plus, placa video este una performanta de tip nVidia GeForce 920MX cu 2GB memorie. Toate detaliile ofertei eMAG si pretul sunt AICI.

eMAG Happy Hours – Frigider cu doua usi Arctic

Poate nu e chiar primul lucru dupa care te uiti atunci cand intri pe site-ul celor de la eMAG, insa pretul frigiderului de la Arctic ar trebui sa iti atraga atentia. Frigiderul e dotat cu doua usi, are volum de depozitare de 223l, face parte din clasa energetica A+ si are ina.time de 145cm. Oferta detaliata de la eMAG cu discountul de 37% inclus poate fi gasita AICI.

eMAG Happy Hours – Blender Heinner

Oferta fericita de la Heinner s-ar putea sa va intristeze pentru ca e ultima pe care v-o recomandam in acest articol despre promotia eMAG. Pretul blenderului e unul scazut cu 63%, un record absolut si pentru produs dar si pentru aceasta promotie. Blenderul e de cea mai buna calitate, are putere de 1000W, 2 recipiente de 0.5 l si 1l, dar si doua viteze si functia speciala Pulse. Toate detaliile le gasiti AICI.