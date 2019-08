eMAG Flash Deals - Tenisi si pantofi sport de dama, la preturi excelente

eMAG a topit preturile la tenisi si pantofi sport pentru dama, odata cu caldura de afara.

eMAG – Lista cu toate modelele de tenisi si pantofi sport din oferta poate fi vazuta AICI.

eMAG are oferte foarte bune in aceasta perioada pentru mai multe incaltari de dama. Printre ele am observat preturi extrem de bune in special la pantofii sport si tenisi. Asa ca am ales si noi 6 modele care chiar merita achizitionate atat pentru model cat si pentru pretul pe care il au acum. Iata-le:

eMAG – Tenisi Frye

Prima pereche pe care v-o prezentam este de tenisi inalti de piele. Tenisii au aspect uzat, sunt inalti dupa cum se poate vedea si in imagine si au pretul scazut de la peste 700 de lei, la putin peste 200. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Tenisi Wendon

Aceasta pereche de tenisi Wendon, de dama, este fabricata de Le Coq Sportif, un brand renumit pentru produse de incaltaminte sport si tenisi. Tenisii sunt de culoare violet bizantin si sunt fabricati din piele intoarsa. Pretul beneficiaza de un discount de 55% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Pantofi casual Agate Le Coq Sportif

Tot de la Le Coq Sportif va prezentam o alta pereche de pantofi casual de culoare alba. Pantofii au interiorul din material textil, designul este unul minimalist si se potrivesc la orice imbracaminte, fiind de culoare alba. Pretul e mai avantajos ca niciodata si il gasiti AICI.

eMAG – Pntofi Gel Fit Sana Asics

Daca obisnuiti sa mergeti la sala sau sa alergati in aer liber, aveti nevoie de o pereche de pantofi de mare calitate, asa cum este aceasta de la Gel Fit Sana Asics. Pantofii sunt multicolori, au si un design inedit, sunt speial conceputi pentru antrenamente si beneficiaza de un discount de 50% de la eMAG. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Tenisi Wendond Levity

Reducere de 63% pentru aceasta pereche de tenisi negri de plasa de la Wendon Levity. Tenisii sunt foarte usori, acesta fiind unul dintre principalele lor atuuri. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Tenisi Oakoui

Ultima pereche de tenisi pe care v-o recomandam are reducere de 44%, este un model clasic, insa pe glezna. Tenisii mid au culoarea verde, cu siguranta o sa iesiti in evidenta oriunde ati merge. Pretul lor la reducere poate fi gasit AICI.