eMAG – Flash Deals – Reduceri imense pentru cateva minute: televizor cu diagonala 140cm la doar 1799

eMAG are o promotie flash care dureaza doar cateva zeci de minute si tine reducerile la cote ametitor de mari.

eMAG are aproape zilnic promotii de tip Flash Deals care pentru o durata limitata si foarte scurta de timp scade preturile foarte mult. Mai jos avem 5 dintre produsele care azi, pentru 3 ore, vor avea reduceri ametitor de mari.

eMAG Flash deals – Televizor Horizon

Televizor de la Horizon, desi poate nu e un producator foarte cunoscut, are o reducere imensa de 35% astazi la eMAG. Televizorul are diagonala de 140cm, are functiile smart incluse, conectare la internet, rezolutia cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD, solutia de buy back prin care puteti sa mai scadeti pretul cu 200 de lei. In plus, pentru o suma modica va recomandam sa va faceti garantie extinsa a produsului, astfel ca timp de 5 ani nu vezi avea emotii daca se strica televizorul. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Flash deals – Combina frigorifica Beko

COntinuam cu o promotie excelenta pentru combina frigorifica de la Beko. Aceasta combina are un volum de depozitare pentru alimente de 450l in cele doua compartimente disponibile. Pe usa superioara e amplasat un dozator pentru apa rece dar si un display. Combina face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 192cm si functie NeoFrost. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Flash deals – Laptop Dell Inspirion

Oferta foarte buna cu o multime de surprize si pentru laptopurl Dell Inspirion. Pe langa configuratia foarte buna pe care o are acest laptop, primiti cadou un pachet Office 365 cu licenta. Laptopul are procesor Intel Celeron cu frecventa de 2.48Ghz, Braswell, ecran de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. Oferta include o placa video Intel HD Graphics, unitate optica DVD-RW si un sistem de operare Windows 10 Home licentiat. Toate detaliile si pretul cu 23% reducere le gasiti AICI.

eMAG – Flash Deals – Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Masina de spalat rufe de la Arctic e produsa chiar in Romania, are un pret demential de bun, reducere de 32% in cadrul promotiei Flash deals de la eMAG, e de cea mai buna calitate si are o multime de calitati. Masina e un model slim cu dimensiuni reduse pentru a putea fi amplasata cu usurinta intr-o locuinta mica, are capacitate de umplere a cuvei de pana la 6kg rufe murdare, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Flash Deals – Pachet promotional cuptor si plita incorporabile

O ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru pachetul promotional ce include cuptor incorporabil Gorenje cu volum de 65l, multifunctional, display si exterior din inox antiamprenta, impreuna cu o plita incorporabila tot de la Gorenje ce functioneaza pe gaz, are 4 zone de gatit, control mecanic si o latime de 58cm. Exteriorul este tot din inox usor de intretinut si curatat. Oferta completa are o reducere de 1090lei si poate fi gasita AICI.