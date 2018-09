eMAG Flash Deals – Promotie scurta rau. 5 oferte de neratat

eMAG Flash Deals este promotia deosebita pe care o cunoaste toata lumea si care se epuizeaza rapid.

eMAG Flash Deals – Toate ofertele din aceasta promotie scurta pot fi gasite AICI.

eMAG Flash Deals este o promotie foarte interesanta de la cel mai mare retailer online din Romania si are o multime de oferte avantajoase. Am facut si noi o foarte scurta selectie si va recomandam cele mai bune 5 produse.

eMAG Flash Deals – Laptop Dell Inspirion 5570

Prima oferta pe care v-o recomandam este la un laptop de la Dell Inspirion, un laptop foarte avantajos, cu reducere de 22% de la eMAG si care are configuratie de invidiat: de la procesor care e Intel Core i3 cu frecventa de 2GHZ pe arhitectura Skylake, pana la ecran de 15.6 inch, full hd, 4 gb memorie si un spatiu de stocare de 1TB. Laptopul e dotat si cu DVD –rw dar si sistem de operare Ubuntu Linux. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Camera auto DVR

Daca sunteti in cautare de o camera auto buna si foarte ieftina, acest model are pret cu 38% mai mic timp de 2 ore la eMAG. E vorba de o camera auto DVR 2 Drive executive de 3 inch full HD, 12 mp, night vision si card de memorie Kingston microsdhc de 8gb, class10 + adaptor. Oferta completa de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG Flash Deals – Combina frigorifica Whirlpool Supreme No Frost

Continuam insa cu o alta categorie de produse. Ajungem la o combina frigorifica Whirlpool Supreme No Frost ce are functia speciala specifica acestor combine 6th Sense, volum de depozitare pentru alimente de 319l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 188.5cm. Suprafata exterioara este din inox de buna calitate care se curata si se intretine usor. Oferta eMAG cu 33% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Masina de spalat rufe Shart

Ramanem in zona electrocasnicelor mari si ajungem la masina de spalat rufe de la Sharp ce are reducere de 25% de la eMAG si prezinta un raport calitate foarte bun, greu de gasit pe piata. Masina are o cuva cu capacitate de umplere cu pana la 6kg rufe murdare, 1000 rpm si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Flash Deals – Aparat foto DSLR Canon EOS 2000D

Ultima oferta pe care v-o recomandam din promotia Flash Ddeals de la eMAG e una pentru un aparat foto de tip DSLR Canon EOS 2000D ce are un senzor de imagine de 24.1 mp, de culoare negru ce vine la pachet si cu obiectivul EF-S de 18-55mm IS +EF 50MM f/1.8. Oferta eMAG cu 16% reducere poate fi gasita AICI.