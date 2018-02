eMAG Flash Deals – Promotia cu preturi dubios de mici si timp limitat de achizitie

eMAG are o promotie rapida, cu preturi scazute timp de 3 ore. Sunt vizate foarte multe articole din domenii diferite.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia rapida poate fi consultata AICI.

eMAG are din nou activa promotia Flash Deals, promotie cu care v-ati obisnuit deja. Nu se stie niciodata cand se poate activa aceasta promotie, poate fi seara sau dimineata, poate fi in fiecare zi sau poate fi o singura data pe saptamana. Poate sa aiba oferte la cele mai noi telefoane mobile sau la articolele sportive sau de ingrijire a copilului. Nu se stie niciodata nimic. Tocmai din acest motiv va prezentam top 6 cele mai interesante si diverse oferte din promotia Flash Deals de astazi de la eMAG.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Incepem cu cea mai buna oferta din toata promotia Flash Deals de astazi, dupa parerea noastra. Cei de la eMAG au o surpriza uriasa: o reducere reala de 41%, fulgeratoare si disponibila doar 3 ore. Oferta e la combina frigorifica Arctic ce e produsa chiar in Romania. E o combina cu doua usi, stil minimalist, de culoare alba, cu volum de depozitare de 262l in congelator si frigider, functie fast freeze zon dar si functie garden fresh si xxl bottle. Combina face parte din clasa energetica A+ si pretul ei poate fi gasit AICI.

Scaunu auto Britax Romer de la eMAG

Continuam cu o oferta dintr-o zona complet opusa, din categoria auto. E vorba de scaunul auto Britax Romer pentru cei mici, care este si obligatoriu de instalat, prin lege, dar care are si o reducere de 27% la eMAG. Vorbim despre un scaun ce poate suporta pana la 36kg greutate si care e dotat cu o multime de functii si calitati. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Pantofi fitness Under Armour

Sarim acum la o cu totul alta categorie de produse, sarim atat la propriu cat si la figurat, pentru ca este vorba despre o promotie eMAG pentru pantofi sport pentru fitness ce sunt dotati cu garnituri de plasa, de la Under Armour. O asemenea pereche de pantofi sport poate ajunge si depaseste deseori chiar si 100 de euro, insa la eMAG reducerea ajunge timp de 3 ore la 45%. Oferta completa si toate detaliile despre pantofii sport pot fi gasite AICI.

Masina de spalat rufe Samsung

O alta oferta care chiar ne-a impresionat e pentru un produs electrocasnic pe care rar il gasesti la acest pret. Masina de spalat rufe de la Samsung are un pret ce atinge minimul istoric la eMAG. Masina este un model ECO Bubble ce are capacitate de incarcare de 8kg, printre cele mai performante in acest domeniu pe piata, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++, avand un consum de curent extrem de scazut. Masina are dimensiunile standard si latimea de 60cm. Oferta de la eMAG cu 40% reducere o gasiti AICI.

Masina de spalat vase Beko de la eMAG in promotia Flash Deals

Timp de doar 3 ore si in limita stocului disponibil la eMAG, masina de spalat vase incorporabila de la Beko poate fi achizitionata cu discount de 41%. Masina e printre cele mai ieftine, ajunge sa coste chiar sub 1.000 de lei dupa discountul fabulos, are capacitate de spalare pentru 10 seturi de vase simultan, 5 programe distincte si face parte din clasa energetica A+. Mai mult, dimensiunile masinii sunt reduse, are o latime de doar 45cm si poate fi incorporata in mobilierul de bucatarie. Detaliile oferte pot fi gasite accesand la eMAG URMATORUL LINK.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Ne intoarcem la producatorul Beko, un brand renumit in materie de electrocasnice mari, pentru o combina frigorifica ce include in oferta sa de la eMAG o reducere de 35% dar si un cadou special la achizitionare. Combina are volum de depozitare in cele doua compartimente de 354l, face parte din clasa energetica A+, are inaltime de 201cm si functiile speciale Neo Frost, Ion Guard, Ever Fresh+ si Active Odour Filter. Aceasta combina are exteriorul din inox antiamprenta care face sa fie foarte usor de curatat si intretinut. Pretul combine de la eMAG poate fi gasit AICI.