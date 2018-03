eMAG – Flash Deals! – Preturi ridicol de bune pentru 5 produse

eMAG are o promotie Flash Deals care dureaza doar 3 ore. Tic-Tac, timpul trece si discounturile se scurt printre degete.

eMAG – Toate ofertele promotiei rapide de tip Flash Deals a celui mai mare retailer online din Romania pot fi gasite accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie speciala numita Flash Deals care vine cu preturi mai mult decat avantajoase, insa intr-un timp foarte scurt. Astazi avem la dispozitie 3 ore sa ne bucuram de preturile demential de bune. Noi am ales rapid 5 dintre celemai bune oferte care ne-au sarit in ochi si vi le recomandam si voua.

eMAG – Televizor Wellington

Nu va lasati pacaliti de faptul ca brandul producator al acestui televizor este unul mai putin cunoscut, calitatea e incontestabila iar pretul foarte atragator. Plus ca are si o reducere consistenta de 21% de la eMAG. Televizorul are ecran de tip LED cu diagonala de 109cm, are toate functiile smart disponibile si o rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Scaun auto ajustabil

Scaun auto ajustabil U-Grow BXS-208GR, 9-36 Kg, Negru/Rosu

Pentru copii cu varste aproximative de la 9 luni pana la 12 ani.



Este in conformitate cu Standardul European CEE R44 .04.



Scaunul inaltator cu spatar si ham pentru grupele 1,2 si 3 este potrivit pentru copii cu greutati de la 9 kg la 36 de kg (cu varste aproximative de la 9 luni pana la 12 ani).



Scaunul auto pentru copii se poate fixa in vehicul cu ajutorul centurii de siguranta in 3 puncte pentru adulti.



Acest scaun poate fi utilizat in vehicul numai cu fata catre directia de mers.



Scaunul este dotat cu un ham in 5 puncte si catarama cu eliberare rapida, utilizabil pentru copiii cu greutati de la 9 kg la 18 kg (cu varste aproximative de la 9 luni pana la 4 ani).



Poate fi transformat intr-un scaun inaltator cu spatar pentru copii din grupele 2 si 3, cu greutati de la 15 kg la 36 de kg (cu varste aproximative de la 3 la 12 ani).

Pretul cu reducere eMAG de 49% poate fi gasit AICI.

eMAG – Aparat aerosoli Beurer

Caracteristici:

- Tehnologia compresiei aerului;

- Pentru tratamentul tractului respirator superior si inferior;

- Pentru tratarea racelilor, astmului, afectiunilor respiratorii;

- Proportie mare de particule respirabile;

- Timp redus de inhalare;

- Presiune de lucru intre 0.66 – 1.1 bari;

- Geanta de stocare;

- Dezinfectabil;

- Putere de nebulizare: >0.18 mlmin;

- Alimentat de la retea;

- Produs medical.

Pachetul contine:

-Aparat aerosoli;

-Masca pentru adulti;

-Masca pentru copii.

Pretul ofertei Emag poate fi gasit AICI.

eMAG – Apa de toaleta Calvin Klein

Calvin Klein a lansat in 1994 CK One, unul dintre primele, dar si cele mai populare parfumuri unisex lansate vreodata, fiind un parfum semnatura pentru tinerii din anii '90.

In 2016, Calvin Klein a revenit cu cu o noua aroma unisex, CK2, destinat generatiei actuale, cunoscuta ca "Millennials". Parfumul simbolizeaza numeroasele posibilitati de conexiune dintre doi tineri. Parfumul tinteste tinerii care apreciaza autenticitatea, stilul nonconformist si creativitatea.

CK2 e un parfum urban, proaspat ce contine note atipice precum wasabi, frunze de violeta sau pietris.

Notele de varf sunt wasabi, mandarina si frunza de violeta;

Notele de mijloc sunt pietris, radacina de stanjenel si trandafir;

Notele de baza sunt vetiver, lemn de santal si tamaie.

Pretul cu reducere eMAG de 54% poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor LED Smart Sharp

Incheiem cu o super oferta de la eMAG pentru televizorul de la Sharp. Acest televizor din promotia eMAG are diagonala de 164cm, are toate functiile smart disponibile, ecran de tip LED si rezolutia cea mai puternica de pe piata 4K ULTRA HD. Televizorul are o reducere la eMAG de 45% pe care o gasiti AICI.