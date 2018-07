eMAG Flash Deals - Outlet Corner - Un nou tip de promotie

eMAG Flash Deals revine la cel mai mare retailer online sub o alta forma. De data asta sunt vizate produsele de tip Outlet. Preturile au reduceri imense timp de 3 ore.

eMAG FLash Deals este o promotie ce dureaza doar cate 3 ore la cel mai mare retailer online. Astazi insa aceasta promotie ia o forma putin diferita. Este vorba despre produsele de tip Outlet care sunt vizate de reduceri mari timp de 3 ore.

eMAG - JUST CAVALLI, Ceas cu cadran cu logo si curea de piele

Prima dintre ofertele pe care vi le recomandam este pentru un ceas de la Just Cavalli, ceas cu cadran cu logo si curea de piele, de culoare neagra, ce are reudcere de pret de 56%. Ceasul afiseaza ora, secunda si minutul si functioneaza pe un sistem Quart, avand o rezistenta la apa de 3 atmosfere. Toata oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Flash deals – Pantofi sport Puma

Continuam cu o oferta la fel de avantajoasa, reducere de 42% de la eMAG pentru pantofii de tip sport cu aspect de satin Vikky, model de la Puma. Adidasii au un stil casual, sunt din material textil si au talpa plata dar si branturi cu amortizare. Detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG Flash Deals – Geanta de dama Lancetii

Mergem mai departe si venim cu oferte ravnite de orice doamna si domnisoara, asa cum este si aceasta geanta superba de tip Bowler de piele Saffiano sintetica cu strasuri de la Lancetti. Geanta are reducere de 56% de la eMAG, timp de doar 3 ore si poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Ceas Analog Festina

Daca sunteti fanul ceasurilor clasice, acest model cu display analog o sa va impresioneze. Ceasul de la Festina este argintiu, rezistenta la apa 5atm, carcasa rotunda si mecanism Quartz. Geamul ceasului este mineral si carcasa dar si bratara sunt din otel inoxidabil. Toate detaliile ofertei eMAG sunt AICI.

eMAG Flash Deals – Zee Lande Denim

ROchia evazata cu model floral, multicolo este ultima pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol. Rochia e de la Zee Lane DEnim si are discount de 53% la eMAG. Decolteul rochiei este in V, ca lungime este mini si are maneci bufante in partea inferioara. Puteti vedea imagini si pretul AICI.