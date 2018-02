eMAG Flash Deals - Orice secunda conteaza! Cu fiecare clipa pierduta, o oferta sa epuizeaza

eMAG are o promotie fantastica ce se numeste Flash Deals si pe care a implementat-o pentru prima oara anul trecut. Timp de 3 ore preturile mai multor produse sunt reduse drastic.

eMAG Flash Deals – Promotia care dureaza doar 3 ore poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG Flash Deals este o promotie inedita care a pus pe jar fanii cumparaturilor, pe finalul anului trecut. La eMAG aceasta promotie fulger revine si in 2018 cu oferte si mai interesante. Sunt disponibile un numar limitat de oferte foarte avantajoase cu reduceri mari de tot, insa totul dureaza doar 3 ore sau chiar mai putin in cazul ofertelor care se epuizeaza mai repede. Iata 6 dintre produsele pe care noi le-am zarit in oferta la preturi miraculoase.

eMAG Flash Deals – Camera video sport e-Boda

Camera video sport de la E-boda este asemanatoare cu GoPro, insa la preturi mult, mult mai mici. Camera are o rezolutie HD, rezistenta la apa si la socuri, plus o reducere de 53% timp de 3 ore. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Nebunia Flash Deals – Laptop HP 250

O alta oferta extraordinara e cea pentru laptopul HP 250 G6 ce e dotat cu procesor Intel Core i3 ce are o frecventa de 2 Ghz si e construit pe o arhitectura Skylake. Acest laptop are diagonala ecranului de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare generos de 1TB. In plus, placa video e si ea Intel HD Graphics. Toate detaliile si pretul cu 29% reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Canapea Kring Royal

Ofertele din promotia Flash Deals sunt diversificate, foarte interesante si cu reduceri semnificative. Iata o oferta inedita pentru o canapea de la Kring, modelul Royal ce are doua locuri reclinere. Suprafata canapelei e din piele naturala de culoare bej si de cea mai buna calitate. Pretul canapelei e redus cu 50% si poate fi gasit AICI.

eMAG Flash Deals – Aparat foto Mirrorless SOny

Modelul Sony Alpha este un aparat foto de foarte buna calitate, de tip Mirrorless ce are in dotarea sa un senzor de imagine exceptional de 24.2 mp. Inpretul foarte bun din aceasta oferta e inclus doar body-ul aparatului ce poate face fotografii 4K. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC HP

Tot in cadrul promotie Flash Deals de la eMAG am gasit un sistem deskotp avantajos cu o configuratie de senzatie pentru pasionatii de gaming si nu numai: procesor Intel Core i3 de 3.7 Ghz, Skylake, 4gb memorie si 500 GB Spatiu de stocare, dar si unitate optica de tip DVD-RW. Placa video este Intel HD Graphics 530 iar sistemul de operare cu licenta cu care vine preinstalat e Microsoft Windows 10 Pro. Mai multe informatii gasiti AICI.

Flash Deals – Laptop Acer Aspire

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru laptopul Acer Aspire ce are procesor Intel Celeron de pana la 2.4 Ghz, 14 inch ecran, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Acest laptop vine cu sistemul de operare Linux care e foarte stabil si de buna calitate, iar placa video e si ea una bunicica de la Intel HD Graphics. Pretul are 34% reducere si poate fi gasit AICI

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 6

Prima oferta pe care v-o prezentam este cea care ne-a impresionat cel mai tare si care se vinde cel mai repede. E vorba de telefonul mobil iPhone 6 care chiar daca nu mai este varf de gama este inca unul dintre cele mai performante ale momentului, de pe intreaga piata de gadgeturi. Telefonul are un design perfect cu colturi rotunjite, spatiu de stocare de 32GB pentru aplicatii, muzica si filmari, dar si multe alte functii. Oferta cu 31% reducere o gasiti AICI.

Reducere eMAG pentru telefonul Samsung Galaxy Note 8

Un alt telefon mobil deosebit este Galaxy Note 8, care spre deosebire de modelul precedent, chiar este varf de gama la Samsung. Telefonul e unul destinat in principal celor bussiness care vor sa citeasca mailuri si sa trimita mesaje cu multa usurinta, sa aiba o privire de ansamblu cat mai larga pe ecranul cu diagonala mare si sa poata sta conectati la internet de mare viteza cu functia 4G. Galaxy Note 8 are functie Dual SIM si un spatiu de stocare de 64GB. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Laptop HP 250 G5

Oferta de-a dreptul irezistibila, mai ales daca esti impatimit al tehnologiei, pentru un laptop cu configuratie ideala. HP 250 G5 are procesor Intel Core i5 cu frecventa de pana la 2.8 Ghz pe o arhitectura Skylake si un ecran cu diagonala de 15.6 inch. Laptopul are rezolutie Full HD, memorie de 4GB si un spatiu de stocare de 128GB de tip SSD pentru viteze mai mari. Laptopul HP are si unitate optica de tip DVD-RW. Oferta completa are un discount de 28% timp de 3 ore si poate fi gasita AICI.

Discount eMAG pentru combina frigorifica Hotpoint

Trecem la o alta categorie de produse, mai utile si mai folositoare probabil intr-o locuinta, insa si cu discounturi mult mai mari. Atingem pragul de 35% reducere reala pentru combina frigorifica de la Hotpoint. Aceasta combina are functia speciala Full No Frost pentru a nu produce deloc gheata, astfel alimentele sunt pastrate proaspete o perioada mai indelungata. Combina are volum de depozitare de 240l si face parte din clasa energetica A++, are doua usi si inaltimea sa atinge 189cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe LG

LG este un producator de foarte mare calitate, chiar daca in domeniul masinilor de spalat rufe nu are foarte multe modele disponibile. Pretul masinii de spalat rufe de la LG e unul ce are reducere de 31% si include si o garantie a produsului de 24 de luni. Masina are functie Direct Drive si turbowash, o capacitate de incarcare uriasa de 9kg, 1400 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Este una dintre cele mai performante masini de spalat rufe si are un raport calitate/pret foarte avantajos. Oferta completa poate fi gasita AICI.