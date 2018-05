eMAG Flash Deals – Explozie de oferte! Totul se termina in 2 ore

eMAG are doua promotii foarte puternice ce se desfasoara in acelasi timp. Pe termen scurt este Flash Deals, iar intreaga saptamana e promotia de Paste.

eMAG – Lista tuturor ofertelor Flash Deals, care vor expira in doar 3 ore, poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are mai multe promotii care ruleaza simultan, spre fericirea si avantajul tuturor clientilor. Noi ne orientam spre promotia Flash Deals care dureaza doar 3 ore si vine cu discounturi foarte importante. AM gasit 6 oferte peste care merita sa aruncati si voi o privire.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone SE

Prima oferta care ne-a atras atentia este pentru acest telefon de la Apple care nu a avut vreodata un pret mai bun de atat. E vorba de un model ceva mai vechi dar foarte actual, cu tehnologie puternica ce permite instalarea tuturor aplicatiilor necesare. Telefonul iPhone SE are memorie de 32GB si functie 4G. Pretul sau cu 39% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Sharp

O alta reducere record este pentru televizorul de la Sharp care are diagonala de 164cm. Nu cred ca a mai existat un televizor cu asemenea diagonala si asemenea calitati care sa aiba pret atat de bun precum cel de la eMAG cu reducere de 45%. Televizorul are ecran de tip LED cu diagonala de 164cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Banca multifunctionala Kondition

A venit primavara si e timpul sa ne apucam de dat jos kilogramele de peste iarna. Banca multifunctionala Kondition are un pret senzational de bun in promotia de la eMAG Flash Deals. Banca e buna pentru exercitii ale musculaturii abdominale, se pot practica exercitii pentru musculatura bratelor, spatelui si picioarelor si e ideala pentru antrenamentul la domiciliu. Oferta cu 62% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Sharp Family

Continuam cu o oferta de electrocasnice mari. E vorba despre o masina de spalat rufe de la Sharp care beneficiaza de o reducere speciala la Flash Deals. Masina are capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 7kg rufe murdare, are 1000 RPM forta de centrifugare si face parte din clasa energetica A+++ si nu incarca factura la electricitate. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Wellington

Este unul dintre cele mai ieftine televizoare din categoria sa, are diagonala generoasa de 124cm si costa cu 11% mai ieftin la eMAG. Televizorul Wellington are toate functiile smart disponibile, reda imagini pe un display de tip LED la rezolutie FULL HD si oferta sa poate fi gasita AICI.

eMAG – Frigider cu doua usi Whirlpool

Acest frigider costa sub 1.000 de lei si este de cea mai buna calitate, fiind produs de Whirlpool, un brand care s-a impus de multa vreme pe piata electrocasnicelor mari din Romania dar si din strainatate. Frigiderul e prevazut cu doua usi, are volum de depozitare pentru alimente de 218l si inaltimea sa e de 143cm. Oferta detaliata cu reducere 19% de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Plita incorporabila Hansa

Reducere de 23% pentru plita incorporabila de la Hansa. Aceasta plita functioneaza prin inductie, are 4 zone de gatit din vitroceramica si are culoarea neagra. Oferta cu discount de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Masina de spalat rufe Gorenje

Prima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru o masina de spalat rufe Gorenje. Aceasta masina de spalat rufe are capacitate de incarcare de pana la 6kg, are forta de centrifugare de 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Flash Deals – Telefon mobil Allview P9 Energy

O alta oferta foarte buna si avantajoasa pe care v-o recomandam este cea pentru telefonul mobil produs de Allview. Acest telefon mobil e fabricat chiar in Romania, are doua camere foto extrem de performante de 13mp, ecranul este de 5.5 inch si are functie Dual Sim. Telefonul are memorie de 32GB si functie 4G. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Frigider Heinner

Extrem de avantajoasa este si oferta de la Flash Deals eMAG pentru frigiderul cu o singura usa Heinner. Acest frigider are un pret scazut cu 35%, are volum de depozitare generos pentru alimente de pana la 250l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 144cm. Rafturile frigiderului sunt din sticla. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Televizor LED Horizon

Daca sunteti in cautarea unui televizor foarte ieftin, oferta cea mai buna e indiscutabil aceasta de la eMAG Flash Deals. In cadrul promotiei, televizorul LED Horizon are un pret scazut cu 33%, are diagonala de 61cm si reda imagini HD. Oferta completa cu discount de 33% poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Masina de spalat vase Electrolux

Incheiem cu o oferta foarte avantajoasa dar si foarte utila. Masina de spalat vase de la Electrolux este de tip incorporabil, adica poate fi incorporata in mobilierul de bucatarie cu usurinta, modelul masinii este Real Life Elextrolux, de foarte buna calitate. Masina poate spala 15 seturi de vase simultan, are 6 programe disponibile, face parte din clasa energetica A++ si are functie touchcontrol. Latimea masinii de spalat vase este de 60cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.