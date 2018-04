eMAG Flash Deals – Explozie de oferte! Totul se termina in 2 ore

eMAG are din nou promotie scurta Flash Deals. Sunt putine oferte, dar cu discounturi mari si rapide.

eMAG Flash Deals – Ofertele promotiei rapide pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG are un nou tip de promotie numit Flash Deals care vine cu oferte foarte bune dar in timp foarte scurt. Au dat startul unei astfel de promotii si astazi iar noi am facut rapid o analiza asupra celor mai bune produse.

eMAG Flash Deals – Masina de spalat rufe Gorenje

Prima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru o masina de spalat rufe Gorenje. Aceasta masina de spalat rufe are capacitate de incarcare de pana la 6kg, are forta de centrifugare de 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Flash Deals – Telefon mobil Allview P9 Energy

O alta oferta foarte buna si avantajoasa pe care v-o recomandam este cea pentru telefonul mobil produs de Allview. Acest telefon mobil e fabricat chiar in Romania, are doua camere foto extrem de performante de 13mp, ecranul este de 5.5 inch si are functie Dual Sim. Telefonul are memorie de 32GB si functie 4G. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Frigider Heinner

Extrem de avantajoasa este si oferta de la Flash Deals eMAG pentru frigiderul cu o singura usa Heinner. Acest frigider are un pret scazut cu 35%, are volum de depozitare generos pentru alimente de pana la 250l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 144cm. Rafturile frigiderului sunt din sticla. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Televizor LED Horizon

Daca sunteti in cautarea unui televizor foarte ieftin, oferta cea mai buna e indiscutabil aceasta de la eMAG Flash Deals. In cadrul promotiei, televizorul LED Horizon are un pret scazut cu 33%, are diagonala de 61cm si reda imagini HD. Oferta completa cu discount de 33% poate fi gasita AICI.

eMAG Flash Deals – Masina de spalat vase Electrolux

Incheiem cu o oferta foarte avantajoasa dar si foarte utila. Masina de spalat vase de la Electrolux este de tip incorporabil, adica poate fi incorporata in mobilierul de bucatarie cu usurinta, modelul masinii este Real Life Elextrolux, de foarte buna calitate. Masina poate spala 15 seturi de vase simultan, are 6 programe disponibile, face parte din clasa energetica A++ si are functie touchcontrol. Latimea masinii de spalat vase este de 60cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.