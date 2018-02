eMAG Flash Deals! 5 oferte cu 50% reducere, timp de 3 ore

eMAG a spus START in cea mai rapida promotie cu reduceri mari. Noi va prezentam 5 oferte cu reduceri reale de pana la 50% din pret, care se epuizeaza cu viteza luminii.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Flash Deals poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a obisnuit deja clientii cu neprevazutul promotiei Flash Deals. Nu se stie niciodata cand ‘loveste’ aceasta promotie, ce produse vizeaza sau cat tine. Astazi se desfasoara incepand de dimineata si aveti doar 3 ore la dispozitie sa profitati de reducerile la diferite produse. Am selectat mai jos spuma spumelor dintre ofertele disponibile: 5 produse cu disconturi reale de 50%.

eMAG – Combina frigorifica Beko

eMAG are o oferta foarte buna pentru combina frigorifica Beko. E si prima oferta pe care v-o recomandam. Aceasta combina frigorifica de la Beko are un volum de depozitare pentru alimente de 316l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 185cm. In plus, e dotata cu functia speciala NeoFrost, are si compartiment everfresh pentru legumele pe care le vrei proaspete vreme indelungata, functie de ionizare si un exterior acoperit din inox antiamprenta. Practic, e tot ce ti-ai putea dori de la o combina frigorifica, iar pretul ei este AICI.

Telefon mobil Lenovo Vibe

Continuam cu o alta oferta de la eMAG ce ne-a speriat la cat de buna este. E vorba de telefonul mobil Lenovo Vibe S1, un telefon ce poate fi cumparat timp de 3 ore cu o reducere reala de 57%, asa cum un s-a mai intalnit vreodata in istoria acestui telefon. Modelul Lenovo VIBE S1 are functie Dual Sim , spatiu de stocare de 16GB si functie 4G. Oferta cu 57% reducere poate fi gasita AICI.

Canapea Kring Sylvie la eMAG

Dupa cum am mentionat si la inceputul articolului, produsele din promotia Flash Deals de la eMAG sunt din categorii diverse, poate chiar din unele din care nu te-ai astepta. Un exemplu elocvent este aceasta oferta cu reducere de 41% pentru canapeaua model Kring Sylvie cu 3 locuri dintre care 2 relinere si 3 trepte de confort. Canapeaua are culoarea mari si pretul ei la eMAG, dar si dimensiunile si aspectul, pot fi vazute accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Combina frigorifica incorporabila Hansa

Va mai prezentam o combina frigorifica din promotia de la eMAG pentru ca chiar merita si este o reducere de 50%. Combina e si una dintre cele mai ieftine de pe piata, e produsa de Hansa, are o garantie inclusa de 24 de luni care poate fi insa extinsa contra unei sume modice. Combina are volum de depozitare pentru alimente de 260l in cele doua compartimente de care dispune, are congelator, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 177cm. Toate detaliile eMAG le gasiti AICI.

Plita incorporabila Hansa

Ultima oferta eMAG pe care v-o recomandam in acest articol din promotia Flash Deals are discount de 47% si merita din plin sa fie achizitionata cat mai repede, pentru ca se va epuiza repede, cu siguranta. Plita incorporabila de la Hansa functioneaza prin inductie, are 4 zone de gatit si functie Touch Control, iar suprafata de gatit e din sticla neagra foarte eleganta si care se potriveste in orice bucatarie. Oferta eMAG cu 47% discount poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.