eMAG face asta pentru prima oara! Sa fie cu ghinion sau cu noroc?

eMAG a dat startul unei promotii cum nu s-a mai auzit pana acum. E vorba de preturi reduse foarte mult, insa doar timp de 13 ore. Ramane de vazut daca preturile sunt cu noroc pentru clientii care le achizitioneaza sau cu ghinion pentru cei care nu o sa mai prinda reduceri asa de mari.

eMAG – Happy Deals

In primul rand eMAG introduce o reducere de 40% pentru mai multe promotii de tip Happy Deals. Sunt vizate atat telefoanele mobile in primul rand cat si televizoarele, laptopurile, produsele IT, electrocasnicele mari si mici, aparatele de aer conditionat si ventilatoarele pentru vremea calda ce se anunta, oferte pentru casa, bricolaj, petshop, ingrijire persoana si parfumuri dar si produse pentru copii. Pe toate le gasiti in oferta eMAG de AICI.

eMAG – Telefoane mobil

O a doua categorie de produse este cea a telefoanelor mobile si a gadgeturilor care sunt vizate de reduceri strict 13 ore in cadrul promotiei eMAG. Vorbim de telefoane mobile de ultima generatie, de la iPhone X la Samsung S9, dar si tablete, smartwatch-uri, bratari fitness, acumulatori externi, huse si folii de telefoane, suporturi auto si incarcatoare, accesorii telefoane mobile, accesorii tablete, produse smart home dar si tigari electrice. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG – Laptopuri si IT

Trecem la urmatoarea categorie din oferta eMAG. Laptopurile dar si alte produse IT beneficiaza de discounturi eMAG de 40% timp de 3 ore. Printre oferte gasiti si multe laptopuri dar si multe desktopuri PC, monitoare, gaming PC, periferice gaming, periferice PC, imprimante, retelistica, software, accesorii laptop, birotica si papetarie. Ofertele eMAG sunt AICI.

eMAG – Televizoare si electronice

Frumoase sunt si ofertele din categoria televizoarelor, produselor de gaming si Auto. Desi cele 3 subcategorii nu au nicio legatura intre ele, tehnologia de ultima ora le uneste pe toate, dar si preturile foarte mici. Gasiti de la televizoare cu rezolutie 4K, smart si diagonala imensa, pana la accesorii de tv, videoproiectoare, home cinema si audio, ebook readere, aparate foto si vide, console gaming si jocuri, controlere, vehicule electrice, anvelope, navigatii gps si electronice auto. Lista ofertelor eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Electrocasnice mari si climatizare

Trecem la categoria grea de electrocasnice mari dar si de produse de climatizare, atat de cautate si cumparate in aceasta perioada a anului. De la combine frigorifice, la frigidere, frigidere side by side, lazi frigorifice, congelatoare, masini de spalat rufe, uscatoare de rufe, pachete cuptor + plita, incorporabile, masini de spalat vase, aragazuri, cuptoare cu microunde si hote, dar si aparate de aer conditionat si climatizare. Ofertele eMAG sunt AICI.

eMAG – Electrocasnice mici

Electrocasnicele mici de la eMAG au preturi atat de mici ca abia se mai vad pe parcursul acestor 13 ore de promotie. Ofertele sunt excelente pentru aspiratoarele fara sac, dar si pentru cele verticale sau cele cu spalare de mana si multifunctionale. Mai gasiti si fiare si statii de clacat cu abur, espressoare, storcatoare, blendere si tocatoare, mixere, roboti de bucatarie, masini de tocat, aparate de gatit si mic dejun. Lista ofertelor eMAG este AICI.

eMAG – Casa, bricolaj si petshop

Continuam experienta noastra printre ofertele foarte bune de la eMAG pe parcursul promotiei inedite de 13 ore si ajuntem la categoria de casa bricolaj si petshop. Gasim aici mobilier si accesorii de gradina, mobilier de casa, saltele, perne si pilote, textile pentru casa, articole de bucatarie si servirea mesei, detergenti si curatenie, gardinarit, bricolaj electric, sanitare, iluminat si electrice, hrada caini si pisici dar si alte produse de petshop. Oferta completa este AICI.

eMAG – Pafrumuri, cosmetice si ingrijire personala

Ne apropiem de final insa nu uita de categoria de parfumuri si cosmetice de la eMAG care e atat de cautata si indragita in special de femei. Cu toate astea gasiti oferte de parfumuri atat pentru el cat si pentru ea, o multime de oferte de epilatoare si aparate de tuns si ras, placi, perii, ondulatoare si uscatoare, produse de igiena dentara, aparat de sanatate si wellness, produse solare, ingrijire par, make up, ingrijire fata si corp dar si de ingrijire speciala pentru barbati. Consultati listele cu oferte eMAG AICI.

eMAG – Jucarii, articole pentru copii si carti

Desi multa lume ignora aceasta categorie de produse, gasiti preturi foarte bune la eMAG in cadrul promotiei de 13 ore pentru scutece, cosmetice de copii, produse de hrana, scaune auto, carucioare bebelusi, produs pentru camera copilului, monitorizare si aparate de sanatate, casute si spatii de joaca, biciclete, trotinete si vehicule pentru copii, jucarii pentru nisip si plaja, seturi de constructie, jocuri de societate, jucarii bebelusi, carti pentru copii dar si pentru parinti. Toate ofertele eMAG sunt AICI.

eMAG – Fashion si Sport

Ultima categorie de produse din promotia eMAG dar nu cea din urma este cea de fashion si sport unde gasiti ceasuri, genti si accesorii pentru barbati si femei, incaltaminte, trolere, rucsacuri, genti, biciclete, trotinete, role si skateboarduri, produse de camping si rumetie, sporturi de exterior dar si sporturi de interior si fitness. Oferta detaliata poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.