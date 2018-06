eMAG – Extra reduceri de 30% pentru anumite produse. Studiati cu atentie ofertele

eMAG are o promotie interesanta prin care adauga reducerilor deja existente un alt discount de pana la 30%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor pe care le puteti cumpara cu extra reducere de pana la 30% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Vacanta e in toi cu reduceri noi la eMAG. Prima luna de vara se incheie cu o super editie de VOUCHER SALES. Cumparatorii pot alege, incepand cu aceasta dimineata, dintr-o multime de categorii de produse uimitoare, de la telefoane si televizoare pana la electrocasnice si laptopuri, iar preturile pot fi mai avantajoase cu pana la 30%. Tot ce trebuie sa faca este sa adauge produsele din campanie in cosul de cumparaturi si sa aplice seria voucher-ului.

eMAG – Telefoane mobile

Sigur ca cea mai cautata categorie de produse este cea a telefoanelor mobile. Sunt multe preturi bune in aceasta perioada chiar si pentru cele mai bune telefoane de la Samsung si iPhone, insa puteti beneficia de o reducere in plus de 5% daca aplicati voucherul „extrasales”. Lista telefoanelor din promotie poate fi gasita AICI.

eMAG – Electrocasnice de toate felurile

Ridicam stacheta pana la o reducere de 10% cu ajutorul voucherului extrasales. Nu uitati, aceasta reducere este extra pe langa pretul deja scazut al produsului. Sunt vizate cu 10% reducere de pret produse precum electrocasnicele mari, dar si cele mici, televizoarele de la LG, Sony sau laptopurile de la Asus. Mai gasiti Periferice Logitech, produse de climatizare, home audio Panasonic, Philips, photo video Sony, componente PC Saphire, printing Xerox, dar si biciclete si trotinete Pegas, anvelope Michelin, electronice auto Pioneer, produse pentru menaj, produse sanitare, software Microsoft, produse pentru copii Philips Avent, parfumuri Trussardi, Mobilier de gradina Kring, Mobilier si saltele, produse de curatenie si intretinere de la Ariel si de la Persil. Pe toate le gasiti listate AICI.

eMAG – Produse cu 15% reducere

Ajungem la o alta gama variata de produse cu discount. Pentru a avea parte de extra reducere, trebuie sa folositi voucherul extrasale inainte de a face cumparaturile. Produsele care beneficiaza de 15% reducere sunt desktopurile Dell, Hp, dar si componente Adata, perifecite PC A+, routere Asus, audo portabile de la Skull Candy, produse de ingrijire personala, biciclete Cross, produse de iluminat si electrice, scutece si chilotei Pampers, hrana Nestle pentru bebelusi, menaj Tefal. Lista produselor poate fi consultata AICI.

eMAG – Extra reduceri de 20%

Ajungem incet, incet, la categoriile grele, cu reduceri mari de tot. Deocamdata va prezentam produsele pe care le puteti cumpara cu o extra reducere de 20% daca folositi voucherul extrasale. De la articole de voiaj Kring, la echipament de fitness Kondition, la produse pentru activitati in aer liber de la Intex, jucarii si articole Mappy pentru bebelusi, produse Tommee Tippee pentru bebelusi, dar si o gama larga de carti. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Reducerile cele mari cu extra 30%

Pe langa pretul cu reducere, aveti parte si de o extra reducere cu voucherul Extrasale de la eMAG pe care trebuie sa-l folositi inainte de achizitie. Oferte cu extra reduceri de 30% sunt disponibile pentru Ceasuri, genti, accesorii barbati, dar si imbracaminte, incaltaminte, imbracaminte si incaltaminte sport, atat pentru copii cat si pentru femei. Pentru cei mici gasiti papusi Barbie, jucarii Fisher Price pentru bebelusi, seturi constructie Playmobil, cosmetice Bourjois, cosmetice Rimmel, cosmetice Max Factor si produse Niveai, chiar si cele pentru plaja. Toate detaliile sunt AICI.