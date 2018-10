eMAG Electronic Days - Ultimele ore de promotie

eMAG electronic Days este o promotie foarte importanta a celui mai mare retailer online din Romania.

eMAG – Toate ofertele din promotia Electronic Days pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG desfasoara o promotie foarte importanta de reduceri. Sunt preturi excelente pentru o multime de electronice in cadrul campaniei Electrnic Days. Preturile electrizante le gasiti si mai jos:

eMAG Electronic Days – Televizoare

Va recomandam cu toata increderea sa vedeti ofertele de televizoare ale acestei promotii. Gasiti atat televizoare HD, FULL HD, 4K cat si chiar Qled sau Oled. In plus, aveti o rubrica speciala de Best sellers cu cele mai bune televizoare si cele mai bune preturi care se epuizeaza rapid. Ofertele sunt de gasit AICI.

eMAG – AV si HIFI

Pentru cei care se pricep mai putin, aceasta categorie de AV si HIFI se refera la produse electronice de tipul soudbar-urilor, home cinema, dvd si blu ray playere, sisteme audio, multimedia playere si multe videoproiectoare sau accesorii. Pe toate le gasiti cu reduceri de pana la 50% accesand URMATORUL LINK.

eMAG Electronic Days – Audio

O categorie aparte este cea pentru produsele Audio care include o gama larga de casti audio cu fir dar si wireless, casti audio sport pentru cei care vor un dispozitiv care sa nu ii incurce la alergat de exemplu. Preturi bune si cu reduceri semnificative mai au si mp3 plaerele, iphodurile, boxele portabile, ebook readerele si multe alte produse. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Electronic Days – Gaming

Pasionatilor de gaming cei de la eMAG le-au pregatit o surpriza foarte mare. Preturi senzational de bune pentru multe console, dar si jocuri si accesorii de care aveti atata nevoie. Va putem spune ca gasiti o multime de oferte bune si reduceri consistente pentru Playstation 4 dar si pentru Xbox one SLIM 500. Detaliile le gasiti AICI.

eMAG Electronic Days – Aparate DSLR

Gama larga de aparate foto DSLR cu reduceri impresionante, dar nu sunt singurele de la eMAG. Mai gasiti si aparate foto mirrorless, ultrazoom, aparate compacte sau video sport. Pe langa asta, puteti vedea si lista ofertelor de accesorii pentru camerele video sport, dar si camere video clasice, carduri de memorie, obiective si blitzuri, rame foto digitale, genti foto, rucsacuri si trepiede. Toate pot fi gasite AICI.

eMAG Electronic Days – Auto

Ultima categorie de produse vizata de reduceri este cea Auto. Adica, in aceasta categorie de produse sunt incluse camerele video DVR foarte utile ce pot inregistra in timp ce conduceti, timp indelungat, Sisteme de navigatie GPS, Radio CD USB auto, difuzoare auto si alte electronice auto. Va recomandam sa aruncati o privire si peste vehiculele electroce disponibile in oferta de la eMAG. Pe toate le gasiti listate AICI.

eMAG Electronic Days – Televizor Horizon

Prima oferta e una cu foarte multe surprize. In primul rand, la acest televizor aveti o reducere de 25% din pret, plus posibilitatea de Buy Back daca aduceti televizorul vechi, de pana la 200 de lei. Televizorul are diagonala de 80cm si reda imagini HD, iar garantia sa poate fi extinsa pana la 5 ani. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Electronic Days – Smart Android Star Light

O oferta foarte buna are si televizorul Smart Android LED Star Light. Acest televizor prezinta un eran de 81cm pe care puteti viziona in voie programele preferate, dar puteti si naviga pe internet, avand toate functiile smart disponibile. Pretul sau include o reducere de 28% si o alta ieftinire de pana la 200 de lei prin optiunea Buy Back. Garantia televizorului poate fi si ea prelungita pentru o suma modesta. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Electronic Days – Televizor LG

Un alt brand de foarte buna calitate in materie de televiozare este LG. Televizorul pe care vi-l recomandam din oferta eMAG e unul smart, cu diagonala de 108cm si rezolutia cea mai puternica de pe piata 4K ULTRA HD. Aest televizor poate fi cumparat cu o reducere impresionanta de 27% din pret, are toate functiile smart disponibile si poate fi conectat la internet, e inclus si in promotia de Buy Back prin care puteti sa mai reduceti pretul cu 200 de lei, bani pe care merita sa ii investiti pentru o garantie de 4 ani de zile care va asigura prioritate in service, inlocuirea produsului dar si pick up si retur gratuit. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG Electronic Days – Sony Bravia

Cu siguranta ati auzit de gama de televizoare Sony Bravia, o gama de televizoare foarte avantajoasa care se vinde bine. Ei, bine, un televizor de la Sony are acum reducere de 1.300 de lei, diagonala sa e una impresionanta de 123cm si foloseste rezolutia 4K ULTRA HD. Televizorul beneficiaza de o garantie de 24 de luni care poate fi dublata pentru o suma modica. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG Electronic Days – Televizor Curbat Samsung

Samsung e un producator care s-a impus de multa vreme in lumea electronicelor si electrocasnicelor prin calitatea produselor sale. Acum vorbim si de un pret foarte atragator pentru televizorul cu cea mai noua tehnologie de la Samsung. Acest televizor are ecranul de tip LED Curbat cu toate functiile Smart disponibile, are diagonala de 138cm, rezolutia 4K ULTRA HD si o garantie de 24 de luni pe care o puteti dubla printr-o oferta foarte buna. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG Electronic Days – Smart Samsung

Ultima oferta pe care v-o prezentam in acest articol e tot pentru un televizor de la Samsung, insa reducerea sa de pret e una cu adevarat uimitoare, de 2.300 de lei. Televizorul are ecran de tip Led, poate fi conectat la internet si are disponibile toate functiile smart, iar rezolutia e evident 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.