eMAG electronic days - Top 10 aparate foto DSLR care isi merita toti banii

Promotie speciala la eMAG. Cel mai mare retailer online din Romania a pregatit o multime de oferte avantajoase pentru aparatele foto de tip DSLR.

eMAG electronic days – Aparat foto DSLR Canon EOS 1300 D

Este renumit faptul ca batalia intre aparatele foto de tip DSLR se duce intre brandurile producatoare Canon si Nikon. Incepem cu o oferta foarte buna de la Canon din cadrul promotiei eMAG Stock Busters pentru aparatul EOS 1300D BK, care vizeaza insa doar body-ul aparatului. Pretul beneficiaza si de discount, iar achizita poate fi facuta cu un buget chiar de sub 1.500 de lei, ceea ce este un record pentru acest model. Senzorul de imagine are 18mp. Oferta completa poate fi studiata AICI.

eMAG electronic days – DSLR Canon EOS 1200 D

Continuam tot cu un Canon care este practic chiar mai ieftin ca primul model prezentat. Are o reducere la fel de consistenta si un pret asemanator, insa Canon EOS 1200D vine la oferta cu tot cu un obiectiv EF-S 18-55MM DC III. Senzorul de imagine al aparatului este de 18mp, iar pretul poate fi gasit AICI.

eMAG electronic days – Canon EOS 100D

Reducere de 15% si pentru aparatul foto Canon EOS 100D care e dotat cu obiectiv standard EF-S de 18-55mm IS STM. Aparatul are senzor de 18mp si o garantie inclusa de 24 de luni. Mai multe detalii AICI.

eMAG electronic days – Aparat foto Nikon D3300

Trecem si in tabara adversa, a aparatelor foto DSLR Nikon ce se afla la reducere si au preturile cele mai mici la eMAG Stock Busters. Aparatul D3300 vine cu tot cu kit-ul cu obiectiv Af-p de 18-55mm VR, are culoarea gri si beneficiaza de un discount consistent de la eMAG. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG electronic days – Aparat foto DSLR Nikon D3400

Ultima oferta pe care v-o prezentam din promotia eMAG Stock Busters in cadrul acestui articol pentru un aparat foto profesional DSLR este pentru modelul Nikon D3400. Acest aparat are una dintre cele mai mari reduceri de pret, de 26%, are si obiectivul standard AF-P 18-55MM vR INCLUS IN PRET. toata oferta poate fi gasita AICI.