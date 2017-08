eMAG electronic Days - Televizoare cu preturi mici si diagonala mare

eMAG are preturi foarte bune pentru televizoarele cu ecran mare. Ofertele incep de la doar 1.400 de lei.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor la oferta, cu diagonala de peste 125cm, poate fi consultata AICI.

eMAG are la promotie o serie de televizoare foarte avantajoase ce au diagonale de peste 125cm. Preturile lor incep de la doar 1.400 de lei si au discounturi ce depasesc chiar si 40% in anumite cazuri.

eMAG – Televizor LED Star Light

Prima oferta este si cea mai ieftina pe care am gasit-o in promotia de la eMAG. Este vorba despre un televizor produs sub brandul Star Light care este renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electrocasnice. Televizorul are diagonala generoasa de 127cm si reda imagini la rezolutie Full HD. Pretul cu discount de 21% il gasiti AICI.

eMAG – Televizor Smart Samsung

Continuam cu o oferta mult diferita de prima prezentata: un televizor de la Samsung ce are display enorm de 152cm, printre cele mai mari de pe piata, display de tip LED si toate functiile Smart disponibile. Televizorul reda imagini la rezolutie 4K ULTRA HD si are o reducere de pret de 3.900 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Smart Panasonic

Oferta foarte buna, cu 41% reducere si pentru televizorul de la Panasonic. Acest televizor are diagonala de 126cm si reda imagini impecabile la cea mai buna rezolutie existenta pe piata in acest moment: 4k ultra hd. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Smart LG

Dupa cum ii spune si numele, acest televizor produs de LG este unul smart, adica poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din locuinta. Televizorul beneficiaza si de un pret foarte bun care este scazut cu 40% in aceasta perioada. Diagonala sa este de 139cm si reda imagini la rezolutie Full HD. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Sony Bravia

Gama Sony Bravia este una foarte apreciata de catre consumatori, a inregistrat vanzari foarte bune si acest model de la Sony pe care vi-l recomandam are si o reducere de peste 2.700 de lei din pret, chiar in acest moment. Televizorul are toate functiile Smart disponibile, foloseste sistemul de operare Android si are un display LED de 139cm 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Vivax Imago

Ultima oferta pe care v-o prezentam este pentru televizorul cu display de tip LED de la Vivax Imago. Acest televizor are dispay de 140cm de foarte buna calitate si beneficiaza de 24 de luni garantie, fapt ce va asigura calitatea produsului. Televizorul e produs de un brand mai putin cunoscut, motiv pentru care si pretul este unul foarte avantajos cu reducere de 35%. Oferta completa poate fi consultata AICI.