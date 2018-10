eMAG Electronic Days – Selectia de televizoare: diagonala de 139cm, pret SUB 1.500 de lei

eMAG electronic Days este o promotie foarte interesanta care dureaza doar cateva zile, insa are niste preturi fantastice.

eMAG Electronic Days – Toate ofertele de televizoare dar si restul promotiilor pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Electronic Days este o promotie care a inceput aceasta saptamana la cel mai mare retailer online si are niste preturi fantastice. Reducerile ajung pana la 40% iar din ce am vazut noi, televizoarele sunt foarte avantajoase.

Facem, mai jos, un scurt ghid al preturilor pentru televizoarele de toate marimile.

eMAG – Televizor NEI

Prima oferta pe care v-o recomandam din promotia de la eMAG este pentru un televizor relativ mic fata de modelele populare din ziua de azi care insa are o diagonala destul de generoasa de 109cm. Televizorul are reducere de pret de 39%, una dintre cele mai mari din intreaga promotie. Rezolutia sa e cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD si oferta completa de la eMAG poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Smart Star Light

Producatorul Star Light este unul bine cunoscut la noi in tara, in special pentru preturile foarte avantajoase, dar si pentru calitatea buna. Vestea excelenta e ca pe langa pretul televizorului destul de mic de la Star Light se adauga o reducere de 26%. Astfe, televizorul ajunge sa coste sub 1.500 de lei la o diagonala de 127cm a unui display de tip UHD Led ce reda imagini impecabile la o rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta detaliata este accesibila AICI.

eMAG – Nei

Producatorul NEI a fost mereu cunoscut la noi in tara pentru preturile foarte avantajoase. De data asta insa gasiti o oferta absolut uimitoare care va fi foarte greu de egalat vreodata. Tineti-va bine: diagonala televizorului de la Nei, din oferta eMAG, are o diagonala nu mai putin de 139cm. Are 4K ULTRA HD si reda imagini impecabile pe care le poti savura intr-o seara la un film, sau la meci, sau privind la stiri. Pretul teleizorului beneficiaza de discount de 31% si ajunge sa coste sub 1.500 de lei. Oferta completa poate fi gasita ACCESAnd urmatorul LINK.

eMAG – Smart LG

Trecem acum la producatori ceva mai cunoscuti, insa cu preturi la fel de avantajoase si un raport calitate/pret imbatabil. Televizorul de la LG are ecran de tip LED de foarte buna calitate, dispune de toate functiile smart pentru a putea viziona filme si imagini de pe platformele video preferate cum ar fi netflix, hbo go, youtube si chiar facebook sau vimeo. Diagonala ecranului e de 127cm si rezolutia evident 4k ultra hd. Oferta detaliata a televizorului poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Samsung Curbat

Trecem la un alt nivel si la o alta experienta de vizionare care le intrece pe toate de pana acum. Ecranul curbat te face sa te simti mai aproape de imaginile vizionate, te face sa te simti ‘ acolo’, parte din materialul video pe care il consumi. Diagonala ecranului e de 138cm, una foarte generoasa astfel ca te poti bucura de aceasta experienta in livingul locuintei tale, chiar impreuna cu un grup de prieteni. Televizorul are rezolutie 4K ULTRA HD si reducere de pret de 35%. Oferta completa poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Televizor cu diagonala de 164cm

Cel mai mare televizor din promotie are diagonala de 164cm si e produs de Philips. Va puteti imagina ce monstru al tehnologiei este acest produs minunat. Televizorul de la Philips are ecran LED, toate functiile smart sunt disponibile, conectivitate la internet, rezolutia 4K ULTRA HD si un pret cu 24% mai ieftin in aceasta perioada. Mai multe detalii tehnice despre acest monstru al tehnologiei televizoarelor pot fi gasite AICI.

eMAG – Super UHD LG

Incheiem cu un alt model de televizor extraordinar, foarte avantajos, cu reducere emAG de 27% in cadrul promotiei Electronic Days. Televizorul e produs de LG, un brand cu renume in toata lumea pentru produsele electronice si electrocasnice pe care le face. Televizorul este Super UHD, toate functiile smart disponibile, diagonala de 139cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Oferta detaliata poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.