eMAG – Electrocasnicele au reducere 30%. Top 7 cele mai bune oferte

eMAG are o promotie foarte avantajoasa pentru produsele electrocasnice. Preturile sunt mai bune ca niciodata.

eMAG – Lista cu toate electrocasnicele aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG a inceput anul in forta cu reduceri foarte bune pentru produsele electrocasnice. Tocmai pentru ca nu este o perioada in care clientii sa cumpere foarte multe electrocasnice, cei de la eMAG vin cu oferte mai bune ca niciodata si atrag publicul larg. Iata top 7 cele mai bune oferte care au reduceri de pana la 30%:

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Masina de spalat rufe produsa de Whirlpool are cea mai mare popularitate in randul clientilor, este o masina trainica ce foloseste functia 6TH Sense Colours si are capacitate de incarcare de 6kg. Masina are 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Plita incorporabila Whirlpool

Tot de la Whirlpool va recomandam plita incorporabila AKM 260 IX ce functioneaza pe gaz si e dotata cu 4 arzatoare. Apriderea arzatoarelor se face electric, iar suprafata exterioara a plitei este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool ADG301

In ziua de astazi, orice bucatarie ar trebui sa fie dotata cu o masina de spalat vase care va economiseste o gramada de tip si energie. Va recomandam cu toata increderea masina de spalat vase de la Whirlpool care este si incorporabila si poate spala pana la 10 seturi de vase simultan cu cele 6 programe diferite de care dispune. Masina are o latime de doar 45cm, face parte din clasa energetica A+ si are un display de tip LED, dar si optiunea de programare intarziata. Oferta cu reducere o gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Whirlpool

Discount de 15% pentru combina frigorifica Whirlpool dotata cu functie 6th Sesne. Combina are doua compartimente distincte ce au in total un volum de depozitare de 339l. Combina face parte din clasa energetica A+ si pretul ei poate fi gasit AICI.

eMAG – Hota incorporabila telescopica Whirlpool

Pret foarte bun pentru hota incorporabila Telescopica de la Whirlpool care va salveaza o multime de spatiu in bucatarie si are si o putere de absorbtie de 320mc pe ora. Hota e dotata cu 2 motoare, are latime de 60cm si stratul exterior este din inox. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe

Modelul de masina de spalat rufe WHirlpool Supreme Care are o reducere de 30% la eMAG in acest moment si este unul dintre produsele care merita investitia, avand un raport calitate pret incredibil. Masina are functie 6th Sense, capacitate de incarcare de 7kg, 1400 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Latimea masinii este de 60cm si pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Plita incorporabila

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru plita incorporabila de la Whirlpool care are un design absolut genial, foarte elegant si potrivit in orice bucatarie moderna. Plita functioneaza prin inductie, avand 4 zone de gatit. Afisajul plitei este digital si are o latime de 58cm. Suprafata plitei este de culoare neagra, ceea ce da o nota de sobrietate si eleganta. Pretul il gasiti AICI.