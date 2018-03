eMAG Electro Super Sale – Oferte de centrale de incalzire, aparate de aer conditionat, umidificatoar

eMAG Electro Super Sale este o promotie foarte interesanta a celui mai mare retailer online din Romania care se desfasoara timp de o saptamana.

eMAG Electro Super Sale – Toate ofertele de climatizare si incalzire ale acesti promotii pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

Promotia Electro Super Sale a debutat ieri la cel mai mare retailer online din Romania si va continua o saptamana intreaga cu reduceri de pana la 45%. Ofertele de la eMAG sunt vaste, variate, acopera o gramada de categorii de produse, printre care si electrocasnice de climatizare si incalzire a locuintei si incaperii.

Am aruncat si noi o privire peste cele mai interesante oferte si am selectat 5 dintre ele care au cel mai bun raport calitate/pret. Iata ce am gasit:

eMAG Electro Super Sale – Aparat de aer conditionat Star Light

Incepem cu un aparat de aer conditionat. Chiar daca inca nu a venit vremea in care sa-l folositi pentru racorirea locuintei, se anunta o vara fierbinte asa ca e bine sa va pregatiti din timp, mai ales ca in perioada verii preturile cresc pentru aparatele de aer conditionat, fiind cerere mare. Aparatul de la Satr Light este de tip Inverter, are 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si e dotat atat cu display cat si cu control wifi si kit de instalare inclus. Oferta eMAG cu 27% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG Electro Super Sale – Convector electric Star Light

Star Light e un brand renumit pentru preturile foarte accesibile pe care le practica, dar si pentru calitatea produselor sale. De exemplu, acest convector electroc de podea de la Star Light are la eMAG o garantie de 3 ani de zile si o reducere de pret de 46%. Convectorul are 3 trepte de putere si termostat reglabil, iar oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG Electro Super Sale – Umidificator E-boda

Poti adauga un nivel de umiditate corespunzator in casa si cel mai important, in camera copilului tau, pentru a reduce pericolul de a capata o afectiune respiratorie. Umidificatorul de la E-boda Breeze 102 are putere de 25W si un rezervor de 3.5l. Oferta detaliata si cu discount poate fi gasita AICI.

eMAG Electro Super Sale – Centrala termica Motan Sigma 24

Este probabil cea mai ieftina centrala termica conventionala de pe piata si inregistreaza o oferta foarte buna la eMAG. Centrala Motan Sigma 24 functioneaza pe gaz, tiraj fortat, putere de 24kw, doua schimbatoare de caldura si schimbator monotermic. In plus, centrala e dotata cu afisaj LCD. Detaliile ofertei sunt disponibile accesand URMATORUL LINK.

eMAG Electro Super Sale – Ventilator Star Light

Ultima oferta v-o recomandam pentru serile calde de vara in care puteti sta linistiti in locuinta voastra si sa va bucurati de briza unui ventilator cu picior de la Star Light. Ventilatorul e foarte ieftin, are 40 cm diametru, 3 trepte de viteza, miscare oscilatorie, picior reglabil pe inaltime si o talpa rotunda si foarte stabila. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.