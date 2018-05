eMAG – Ele iti fac cu ochiul, daca le arunci o privire o sa te indragostesti pe loc. Ofertele astea

eMAG are trei zile de promotie de lichidare de stocuri, din dragoste pentru clientii fideli care urmaresc preturile cu atentie si fac cumparaturi inteligente.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Stock Busters poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul nebuniei numite Stock Busters. Este o promotie de lichidare de stocuri extrem de puternica ce se desfasoara la intervale regulate de timp. Ofertele din aceasta promotie ajung la reduceri de pana la 50%. Noi am facut o mica vanatoare de electrocasnice mici de care ai nevoie in bucatarie si am gasit cele mai bune preturi. Ofertele astea o sa te atraga ca un magnet.

eMAG – Aspirator de mana Rowenta

Debutam in prezentarea noastra de oferte de la eMAG cu oferta pentru aspiratorul de mana de la Rowenta. De cate ori nu ai vrut doar sa strangi rapid de pe masa firimiturile, sau de pe jos, din bucatarie. E un efort prea mare sa aduci aspiratorul cu care faci curat in casa pentru ca e pus bine intr-un dulap, insa acum pot sa folosesti aspiratorul de mana pe care iti permiti sa il cumperi pentu ca e foarte ieftin. Unde mai pui ca e si de cea mai buna calitate. Aspiratorul de mana are autonomie de 16 minute, sistem cyclonic si aspirare uscata. Oferta cu discount de la eMAG poate fi gasita AICI.

eSPRESSOR Heinner de la eMAG

Mergem mai departe si va prezentam o oferta de care nu aveti cum sa nu va indragostiti: un espressor de la Heinner cu reducere eMAG foarte mare. Espressorul Heinner este foarte mic, chic, de culoare negru, are un vas de cafea de 240ml si lucreaza sub o presiune de 3.5bar. Espressorul cu reducere eMAG poate fi gasit AICI.

Storcator de fructe si legume Star Light

Oricine ar trebui sa aiba asa ceva acasa, mai ales daca urmaresti sa duci un stil de viata cat mai sanatos. Storcatorul de fructe si legume de la Star Light are cel putin cateva argumente solide care ar putea sa te faca sa-l cumperi. In primul rand cumperi nu doar un storcator ci iti cumperi sanatate adevarata, daca te gandesti cate vitamine o sa primeasca corpul tau datorita acestui storcator. Storcatorul e un model cu melc, are putere de 150w. 55rpm si un recipient pentru suc de 1l. In plus, storcatorul dispune si de functia reverse. Oferta foarte avantajoasa de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Blender Heinner

Dupa cum v-am spus in numeroase randuri, cei de la Heinner au mai mereu cele mai ieftine produse, dar si de calitate foarte buna. Acum, in promotia eMAG gasiti o oferta excelenta pentru blenderul Heinner ce are garantie inclusa in pret de 36 de luni. Blenderul e dotat cu 2 recipiente de 0.5 l si 1l, are doua viteze de functionare dar si functia speciala pulse. Mai multe informatii si pretul le gasiti AICI.

Sandwich maker Star Light la eMAG

Ultima oferta pe care v-o recomandam din promotia Stock Busters de la eMAG este pentru un sadwich maker foarte simplu si foarte ieftin. Acest sandwich maker va salveaza timp atunci cand vreti sa mancati un mic dejun rapid dar si delicios. In plus, sandwich makerul costa, daca va vine sa credeti, chiar sub 50 de lei. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.