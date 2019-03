eMAG - E momentul cel mai bun sa cumperi articole pentru sporturi de iarna. Preturile scad dramatic

eMAG are o promotie deosebita in aceasta perioada care se numeste eMAGIA Sarbatorilor. Pe langa o multime de articole disponibile, noi le-am studiat pe cele din categoriile sporturilor de iarna, ca tot e sezonul.

eMAG – Lista tuturor ofertelor de articole de sporturi de iarna poate fi consultata accesandURMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte bune pentru produse precum schiuri, clabari, boti, casca de schi, ochelari, placi de snowboard, chiar si sanie cu volan sau fara si multe, multe altele. Pe toate le gasiti pe site-ul oficial al eMAG, dar si in cadrul promotiei eMAGIA Sarbatorilor.

eMAG ne-a obisnuit ca in fiecare an sa aduca preturi din ce in ce mai bune. Dupa atata experienta, am descoperit si noi ca stocurile bune se epuizeaza repede si este si cazul produselor pe care am ales sa vi le prezentam de la eMAG in cadrul acestui articol.

Exista o multime de preturi bune la eMAG si noi am gasit 6 oferte ce merita toata atentia. Cu siguranta toti vom face cel putin o vizita la munte in acest sezon, asa ca trebuie sa ne cumparam cele mai bune accesorii. Nu uitat ca preturile de la eMAG se schimba rapid cu epuizarea stocurilor.

eMAG – Top 6 cele mai interesante articole de iarna

Mai jos va prezentam scurta selectie din promotia eMAG pentru articolele de sporturi de iarna. Am ales produse rezistente de la eMAG care sunt menite sa va tina cat mai mult timp, nu doar pentru o singura iarna. Nu va lasati pacaliti de faptul ca preturile eMAG sunt mici, produsele sunt si ele de foarte buna calitate si rezistenta, fiind fabricate de producatori foarte cunoscuti din domeniul articolelor de sporturi de iarna.

1 Sanie cu volan XQ Max – Incepem prin a va prezenta o oferta simpla, pentru toata lumea, pentru o sanie cu volan, usor de manevrat, ideala pentru orice fel de partie, garanteaza distractie maxima. Sania are dimensiunie 102x40x45, este usoara si are pretul afisat AICI.

2 Schiuri Fischer KOA SLR 2 – Aceste schiuri sunt cele mai avantajoase ca pret si raportul cu calitatea. Sunt schiuri destinate copiilor, au lungime de 70 cm si un pret imbatabil pe care il gasiti AICI.

3 Placa snowboard Head Crown – Si daca esti incepator, si daca esti deja profesionist, aceasta placa poate sa fie pe gustul tau. Are lungime de 153cm, este de culoare alba si pretul inregistreaza o reducere de 25% pe care o gasesti AICI.

4 Clapari Fischer Hybrid X11 – Fischer este cel mai renumit producator in materie de articole de sporturi de iarna, astfel ca aveti calitatea garantata pentru acesti clapari Bybrid X11 + Vacuum CF de 31,5cm. Claparii pot fi luati chiar si in 24 de rate fara dobanta. Gasiti informatiile AICI.

5 Casca de schi – Va recomandam si o casca de schi foarte avantajoasa dar si foarte buna de la Cebe Spyner Matt CHrome de culoare alba, simpla, de 54cm. Oferta o gasiti AICI.

6 Ochelari de ski – Nu in ultimul rand, va recomandam si o pereche de ochelari profesionali, Cebe Infinity OTG Purple Bird. Gasiti pretul cu reducere de 48% accesand URMATORUL LINK.