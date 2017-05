eMAG – De ce sa iti cumperi acum un MacBook: preturi bune si calitate la superlativ

eMAG are o promotie speciala pentru laptopurile produse de Apple. Va oferim si noi cateva argumente pentru care merita sa le achizitionati.

eMAG – Lista cu toate modelele de Macbook-uri aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie foarte buna prin care mai multe modele de laptopuri si desktopuri produse de Apple au reduceri semnificative. Am selectat si noi cateva dintre cele mai bune modele si vi le prezentam, mai jos:

eMAG – MacBook Pro 13

Va recomandam cu toata increderea laptopurile produse de Apple, exista o multime de argumente pentru calitatea lor. Un astfel de laptop, cum este si modelul MacBook Pro 13, poate fi folosit imediat dupa scoaterea din cutie, are tot software-ul de care ai nevoie, autonomia bateriei este de pana la 12 ore, practic o intreaga zi de munca fara incarcator. In plus, laptopurile de la Apple sunt usoare, subtiri si cu un design revolutionar dar si cu un display Retina care este cel mai avansat de pe piata. Pretul unui laptop Apple MacBook Pro 13 cu procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 2.7 Ghz Broadwell, cu ecran de 13.3 inch, 8 GB memorie si spatiu de stocare de 128GB are reducere de 900 de lei. Oferta o gasiti AICI.

Mai multe modele de laptopuri MacBook Pro gasiti AICI.

eMAG – MacBook Air

O alta gama de laptopuri la fel de performante sunt MacBook Air. Si aceste laptopuri au sistemul de operare gratuit si preinstalat in momentul achizitiei, dar sunt dotate si cu cel mai avansat sistem de securitate a datelor si touch bar pentru mai multa eficienta. Modelul de laptopt MacBook Air 13 dotat cu procesor Intel Dual Core i5 de 1.6 Ghz si ecran de 13.3 inch are o reducere semnificativa de pret la eMAG, in acest moment. Laptopul are memorie de 8gb si spatiu de stocare de 128GB SSD. Oferta completa o gasiti AICI.

Mai multe modele de Apple MacBook gasiti AICI.

eMAG – iMac

Pentru cei care prefera desktopurile de la Apple, gasiti configuratii chiar mai puternice decat cele pentru laptopuri, insa la acelasi pret. Desktopurile de la Apple sunt cel mai adesea folosite pentru montaj video, audio sau diferite programe de proiectare ce necesita o configuratie puternica si un sistem de operare stabil. O reducere de 10% are in acest moment sistemul desktop PC iMac dotat cu procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 1.6 Ghz pe o arhitectura Broadwell. Ecranul are o diagonala de 21.5 inch si reda imagini la rezolutie Full HD, iar memoria este de 8GB in timp ce spatiul de stocare este unul foarte generos de 1TB. Placa video este si ea una de calitate: Intel HD Graphics 6000. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.

Mai multe sisteme desktop iMac gasiti AICI.