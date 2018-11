eMAG de Black Friday „rupe in doua” ofertele la electrocasnicele mari – Care e planul

eMAG vrea sa mai doboare un record si de acest Black Friday asa ca vine cu oferte excelente de electrocasnice mari, cele care sunt de multe ori ignorate de clientii avizi de gadgeturi.

eMAG Ofertele de Black Friday 2018 pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului care poate fi accesat la URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte avantajoase de Black Friday, insa putina lume se orienteaza spre electrocasnicele mari. Mare greseala deoarece tocmai acestea au reduceri mai mare decat gadgeturile traditionale, pentru a atrage mai multi clienti.

Va recomandam si noi 5 oferte de pus in rama pe care sa le studiati cu atentie de Black Friday pentru ca merita investitia.

eMAG Black Friday 2018 – COmbina frigorifica Arctic

Combina frigorifica de la Artic este un electrocasnic mare de cea mai buna calitate care e produs chiar la noi in tara. Artic s-a impus pe piata de la noi prin calitatea si preturile bune, dar a reusit sa se extinda cu vanzarile chiar si in afara tarii. Combina frigorifica pe care v-o recomandam are volum de depozitare pentru alimente de 291l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 181 cm. Oferta detaliata de Black Friday o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Frigider cu doua usi Liebherr Confort

O alta recomandare din partea noastra este pentru un frigider de la un producator mai putin cunoscut, insa unul de lux care si-a facut un nume din calitatea de rang inalt pe care o practica. Va recomandam un firgider dotat cu doua usi de la Liebherr Confort ce are un spatiu de depozitare pentru alimente in cele doua compartimente de 272l, functie speciala Smart Frost si care face parte din clasa energetica A++, avand un consum scazut de energie. Inaltimea frigiderului cu doua usi este de doar 157cm, fiind usor de depozitat intr-o locuinta cu spatiu putin. Oferat poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Frigider Side by Side de la Samsung

Continuam expeditia noastra printre oferte de milioane de la eMAG chiar de Black Friday in categoria electrocasnicelor mari. O oferta excelenta este cea pentru un frigider de tip Side by side, tip de frigider foarte modern si care se poarta in mai toate bucatariile, in ziua de astazi. Frigiderul de la Samsung este mai aparte pentru ca prezinta si o garantie de 24 de luni dar si o oferta de buy back. Volumul de depozitare pentru acest frigider este de 538l, foarte generos, face parte din clasa energetica A+ si are functia speciala Full No Frost pentru a nu produce gheata. Inaltimea frigiderului este de 179cm, iar oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Masina de spalat vase Beko

Trecem la o alta categorie de electrocasnice mari, cea a masinilor de spalat vase. In tara la noi masinile de spalat vase au o prezenta destul de scazuta in bucatarie, din pacate, iar preturile au devenit tot mai accesibile din fericire tocmai pentru a atrage clientii. Noi va recomandam o masina de spalat vase incorporabila dela Beko, masina ce are capacitatea de a spala chiar si 14 seturi de vase deodata, avand 6 programe disponibile, motor pro spmart de tip inverter, functie fast+, cos tamacuri flexibil, face parte din clasa energetica A si are o latime de 60cm. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Cuptor incorporabil Arctic

O ultima oferta pe care v-o recomandam din categoria electrocasnicelor mari este pentru un cuptor incorporabil de la Arctic ce e produs tot in Romania si e de calitate foarte buna, plus ca incurajati economia nationata. Cuptorul este unul electric si e dotat cu timer, functie de autocuratare aqua drop clean, un volum de 71l si face parte din clasa energetica A. Oferta detaliata de Black Friday o gasiti AICI.