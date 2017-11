eMAG da ofertele de Black Friday 2017 pe fata! Zeci de preturi listate inainte de startul promotiei

eMAG publica oferta de Black Friday 2017 chiar inainte de a da startul campaniei. Dupa ce initial au fost lansate ‘la apa’ 10 oferte, ulterior au mai aparut 7, iar acum alte 23 de preturi sunt cunoscute.

eMAG Black Friday 2017 – Toate ofertele de Black friday pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Incepe nebunia promotiilor de Black Friday chiar inaintea zilei propriu-zise dedicate evenimentului. Cei de la eMAG au dat publicitatii pe parcursul zilei o multime de oferte ce se vor regasi maine la prima ora in ofertele lor.

A fost vorba si de televizoare, laptopuri, pneuri de iarna pentru masina si multe altele. Pe toate am incercat sa vi le prezentam cat mai explicit si detaliat tocmai pentru a va face o lista de cumparaturi din timp.

La fel va recomandam si cu urmatoarele produse pe care vi le vom prezenta: daca va plac, treceti-le in lista voastra de produse favorite din aplicatia eMAG sau de pe site-ul retailerului online, pentru ca maine la prima ora sa le puteti vedea mai rapid pretul si sa le achizitionati.

Va avertizam ca preturile bune de Black Friday 2017 dispar primele pentru ca ofertele se epuizeaza in doar cateva secunde.

eMAG Black Friday 2017 – Televizor OLED Smart LG

Daca planuiati sa va cumparati un televizor foarte, foarte performant si care sa impresioneze, acest model de la LG este pana acum clar cel mai avantajos pe care il gasiti in ofertele de Black Friday. Televizorul are toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet, are o diagonala de 139cm si reda imagini impecabile la o rezolutie Full HD. Pretul sau dupa reducere este de 4.499 lei. Puteti vedea pretul initial accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday 2017 – Statie de calcat Tefal

Trecem la categoria de produse electrocasnice si gasim o oferta care cu siguranta se va epuiza rapid maine la prima ora. De Black Friday gasiti la eMAG o statie de calcat fara boiler de la Tefal Liberty ce e dotata cu talpa Easyglidnig, are setare speciala pentru temperatura, oprire automata si functie ECO, dar si multe alte facilitati. O asemenea statie de calcat profesionala va costa maine la prima ora doar 199 de lei. Pretul initial poate fi vazut accesand LINKUL URMATOR.

eMAG Black Friday 2017 – Robot de bucatarie Bosch

Multe dintre ofertele de Black Friday din acest an par sa ne indemne sa mancam tot mai sanatos si sa ducem o viata cat mai buna. Este si cazul ofertei excelente de la eMAG pentru robotul de bucatarie Bosch care are o putere de 800W, un bl de 1.25l, e dotat si cu blender de 1.25l, storcator si are 2 viteze. Acest robot de bucatarie complex de la Bosch poate fi achizitionat de la eMAG de Black Friday cu doar 199 de lei. Pretul inainte de promotie poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Aspirator fara sac Samsung

Produsele Samsung sunt renumite pentru calitatea si durabilitatea lor, fiind vorba de un brand care s-a impus pe piata locala si internationala de electronice si electrocasnice. Aspiratorul cu sac de la Samsung este unul de cea mai inalta calitate, are un rezervor pentru praf de 2.5l volum, putere de 750W si e dotat cu un tub telescopic care va permite sa aspirati cu usurinta fiecare coltisor al locuintei. Aspiratorul Samsung are accesorii 2 in 1 si are culoarea rosie. Pretul sau la Black Friday 2017 va fi de doar 199 de lei. Pretul inainte de reducerea uriasa poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Cuptor incorporabil Hansa

Ramanem in zona electrocasnicelor si descoperim o oferta demna de un record: pachet promotional cu un cuptor incorporabil de la Hansa care este electric cu volum de 67l, display, grill, face parte din clasa energetica A, dar si o plita incorporabila de la Hansa care functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare si aprindere electrica. Ambele au un strat de inox la suprafata care le face foarte usor de curatat. Pachetul promotional cu ambele incorporabile va costa doar 699 de lei, iar pretul inainte de reduceri poate fi gasit AICI.

eMAG Black Friday 2017 – Telefon mobil Lenovo Vibe K5 Plus

O ultima oferta pe care v-o mai dezvaluim din catalogul eMAG de Black Friday 2017 este cea pentru telefonul mobil de la Lenovo Vibe k5 plus care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are un spatiu de stocare de 16 GB pe care pot fi salvate atat fotografii, muzica, aplicatii si jocuri. In plus, telefonul este dotat cu tehnologia 4G pentru internet de mare viteza. Pretul telefonului la Black Friday 2017 este de doar 399 de lei, iar pretul inainte de promotie il puteti vedea AICI.