eMAG da de Black Friday o masina gratis - Ce trebuie sa faci

eMAG ofera de Black Friday 2019 o masina gratis prin tragere la sorti. In articol gasiti toate conditiile pentru a participa

eMAG - Ofertele de Black Friday 2019 vor putea fi gasite ACCESAND URMATORUL LINK.

eMAG ofera in acest an o masina gratuit prin tombola si surprinde clientii cu o asemenea veste chiar cu o zi inainte de marele eveniment. Eista totusi cateva conditii care trebuie indeplinite pentru a intra in posesia unui automobil. Va detaliem mai jos cum puteti castiga o masina BMW in acest an de Black Friday de la cel mai mare retailer online din Romania.

eMAG - Incepe anul bine la volanul unui BMW castigat de Black Friday

Ocazie unica pentru clientii eMAG care pot castiga o masina super tare de la BMW indeplinind cateva conditii minime in timpul Black Friday. Achita cumparaturile de Black Friday cu cardul tau salvat Mastercard si poti castiga un BMW I3 de cea mai buna calitate. Vei avea ce cumpara pentru ofertele din acest an sunt cu mult mai bune decat cele din anii precedenti si se urmareste atingerea unui nou record.

Masina va fi data prin tragere la sorti la unul dintre clientii norocosi, insa acest lucru se va intampla abia in ianuarie pentrua incepe mai bine anul nou.

eMAG -Black Friday 2019 - Cum poti castiga un BMW I3

Trebuie sa salvezi in primul rand cardul si sa te pregatestei de ziua cu cele mai multe reduceri din an. Intra in contul tau de client de la eMAG chiar in sectiunea Cardurile mele si apoi adauga cardul tau de la maestro sau mastercard, dar sa fie neaparat unc ard facut in ROmania. Nu trebuie sa iti faci griji insa pentru securitatea datelor tale pentru ca eMAG are grija ca aceste date sa fie confidentiale si contul tau este securizat. Cei de la eMAG nu stocheaza datele tale.

Intra in contul tau de client eMAG la sectiunea cardurile mele, apasa butonul adauga card nou si completeaza toate campurile necesare pentru cardul tau mastercard sau maestro. Apoi la final salveaza cardul. Mai multe amanunte gasesti ACCESAND URMATORUL LINK

eMAG -plateste cu Mastercard sau Maestro de Black Friday

eMAG te ajuta sa castigi in acest an o super masina doar daca achizitionezi un produs de pe site cu ajutorul cardului si platesti online. De Black Friday pe data de 15 noiembrie comanda produsele preferate si ai grija sa achiti online comanda cu ajutorul cardului tau deja salvat mastercard sau maestro. Pentru a fi eligibil in campanie cei de la eMAG mentioneaza ca acest card trebuie sa fie emis de o institutie financiara bancara din Romania.

Mai multeinformatii gasesti accesand URMATORUL LINK.

eMAG - Castiga un BMW I3

De Black Friday poti sa dai lovitura si sa te alegi cu un BMW I3 gratis pentru ca vei participa automat la tragerea la sorti din ianuarie 2020. Este spectaculos faptul ca ziua cu cele mai multe reduceri din an iti aduce si sansa de a avea un premiu uimitor. Toate detaliile despre promotie le gaseste ACCESAND URMATORUL LINK.