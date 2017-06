eMAG – Cum sa alegi televizorul Samsung potrivit pentru tine

eMAG are oferte cu reduceri de pana la 50% pentru televizoarele Samsung de cea mai buna calitate.

eMAG – Oferta completa cu toate modelele de televizoare la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul unei promotii ce aduce multe reduceri de pana la 50% pentru mai multe modele de televizoare de la Samsung. Samsung e un brand foarte renumit care s-a impus pe piata electronicelor si electrocasnicelor de multi ani, puteti avea incredere deplina in tehnologia lor, iar preturile sunt foarte bune la eMAG in aceasta perioada. Am ales si noi 5 modele de televizoare foarte diverse care sunt potrivite pentru oricare camera a locuintei.

eMAG – Samsung LED

Primul model de televizor pe care vi-l prezentam este unul avantajos, ideal pentru incaperi mici. Televizorul este unul clasic, are o diagonala de doar 80 cm insa imaginile pe care le prezinta sunt impecabile, la o rezolutie FULL HD, o rezolutie suficienta pentru aceasta marime de display. Pretul sau are reducere de 30% si costa mult sub 1.000 de lei. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Televizor LED Smart Samsung

Trecem la un alt nivel de tip de televizor Samsung, unul care poate fi conectat la internet dar si la toate dispozitivele mobile din jurul sau, din locuinta ta. Televizorul nu are un ecran urias, insa poate fi amplasat in dormitor sau chiar intr-o sufragerie de dimensiuni mai mici. Display-ul de 101cm reda imagini la rezolutia cea mai puternica de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta la reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Smart Samsung

Un televizor si mai mare, de 125cm, este deja dintr-o categorie de modele foarte noi si performante de la Samsung. Si acest televizor are display de cea mai buna calitate de tip LED, diagonala de 125 cm pe care puteti vedea imagini 4K ULTRA HD. Televizorul mai este dotat si cu toate functiile smart si foloseste sistemul de operare Android, fiind usor de utilizat. Oferta pentru acest model are 20% reducere si poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor LED Curbat

Ultimele doua modele de televizoare pe care vi le prezentam in acest articol sunt cu siguranta unice, impresionante si cu cea mai noua tehnologie disponibila pe piata. Modelul LED Curbat are un ecran cu diagonala impresionanta de 138cm, poate fi instalat cu lejeritate intr-o sufragerie de dimensiuni mari. Experienta de vizionare 4K ULTRA HD pe un ecran curbat cu siguranta este ceva inedit. In plus, televizorul poate fi conectat si la internet. Oferta cu reducere de 2.400 de lei poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor LED Smart Samsung

Ultimul televizor este unul cu o reducere de 50%, ocazie foarte rara sa gasiti asa ceva. Ecranul televizorului va da senzatia de adevarat cinematograf, are 163cm diagonala si rezolutie 4K ULTRA HD, toate functiile smart disponibile. Pretul extrem de avantajos poate fi consultat la URMATORUL LINK.