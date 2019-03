eMAG – Cum sa alegi corect un frigider pe care vrei sa-l cumperi. Ghid complet

eMAG – Pare usor de ales un frigider, insa atunci cand te apuci sa alegi din multimea de oferte iti vei da seama ca trebuie sa te documentezi putin inainte de a alege ce ti se potriveste tie si locuintei tale.

eMAG – Lista cu toate frigiderele disponibile la oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte bune pentru frigidere, insa uneori pare greu de ales ce ti se potriveste tie. Tocmai din acest motiv am ales sa facem un scurt ghid in care sa prezentam principalele caracteristici ale unui frigider pe care trebuie sa le urmariti inainte de a face achizitia.

Oricare ar fi alegerea, va recomandam sa prelungiti garantia de la eMAG a produsului, inainte de cumparare, pentru ca va extinde perioada in care puteti beneficia de reparatii pentru produs in cazul in care apar defectiuni, dar, fata de o garantie normala, aveti prioritate in service si gratuitate la ridicarea produsului de acasa, inlocuirea lui si livrarea sa.

eMAG – Volumul de depozitare pentru alimente

In primul rand, va veti uita dupa volumul de depozitare pe care il are disponibil frigiderul pentru alimente. Noi va recomandam sa alegeti dimensiuni restranse daca depozitati alimente pentru o persoana, doua, sau chiar o familie cu trei persoane. In principiu, nu aveti nevoie de mai mult de 200l volum de depozitare. Mai jos, avem 3 modele de frigidere care sunt foarte ieftine si au suficient loc de depozitare.

Frigider cu doua usi Star Light

Prima oferta pe care v-o recomandam e pentru un frigider cu doua usi de la Star Light care beneficiaza de o reducere imensa la eMAG. Frigiderul are volum de depozitare de 213l si are inaltime de doar 144cm. Frigiderul are si congelator si face parte din clasa energetica A+. Oferta completa o gasiti AICI.

Frigider Albastros

Trecem la un brand romanesc, un pret accesibbil pentru oricine si un produs de calitate. Frigiderul cu congelator de la Albatros are 212l volum de depozitare pentru alimente in cele doua compartimente disponibile, inaltime de 143cm, face parte din clasa energetica A+ si are 3 ani de garantie. Toate detaliile le gasiti AICI.

Frigider Heinner

Tot in oferta eMAG am gasit si un frigider de la Heinner, cu doua usi, ce are volum de depozitare pentru alimente de 212l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de doar 143cm. Daca pretul avantajos cu reducere nu era suficient, aveti posibilitatea de o reducere in plus daca donati vechiul frigider prin buy back. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Clasa energetica

O doua functie la care trebuie sa va uitati atunci cand cumparati un frigider este clasa energetica din care face parte. Clasa energetica este notata cu litera A sau B, B fiind o clasa inferiorara care semnifica un consum ridicat de electricitate. In clasa energetica A gasiti mai multe categorii: A, A+, A++ si A+++. Cu cat sunt mai multi + dupa A, cu atat frigiderul e mai economicos dar si mai scump. Un raport acceptabil intre pret si clasa energetica il gasiti la frigiderele A++. Mai jos aveti 3 exemple:

Frigider Arctic

Frigiderul de la Arctic e produs chiar la noi in tara, astfel ca daca il achizitionati incurajati si economia locala, dar e si de foarte buna calitate si intruneste toate calitatile pe care le-ai vrea de la un frigider. Modelul este dotat cu doua usi, congelator, un spatiu de depozitare de 306l si face parte din clasa energetica A++. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

Frigider Liebherr COnfort

Frigiderul cu doua usi de la Liebherr Confort e unul accesibil ca pret, desi acest producator e in general unul de lux, ale caror produse sunt destul de scumpe. Frigiderul are congelator si face parte din clasa energetica A++, exteriorul este Silver, iar interiorul paote depozita alimente cu volum de pana la 272l. Toate detaliil ofertei le gasiti AICI.

Frigider LG

Ultima oferta din promotia eMAG pentru frigidere pe care vi-l recomandam si care face parte din clasa energetica A++ este un frigider cu doua usi de la LG, un brand renumit pentru electrocasnicele pe care le produce. Frigiderul are volum de 410l, functie speciala No frost pentru a nu produce gheata si pentru a pastra alimentele proaspete un timp indelungat, dar si functia Mult air flow. In plus, frigiderul are display LCD pe usa, functie fresh zone, smart diagnosis, compresor inverter si inaltimea sa e de 168cm. Toate detaliile le gasiti AICI.