eMAG – Cum poti fi alertat mai rapid cand apare o promotie noua si sa primesti vouchere speciale

eMAG are adesea promotii pe care le anunta cu o seara inainte. Daca vrei si tu sa te alerteze din timp cand urmeaza o promotie mare, dar si sa primesti vouchere, trebuie sa urmezi cativa pasi simpli.

eMAG – Pentru a putea afla din timp de o noua promotie trebuie sa te abonezi accesand URMATORUL LINK.

Abonarea la eMAG te ajuta sa te conectezi in premiera la ofertele de Black Friday, Revolutia Preturilor, Stock Busters si multe altele. In plus, primesti vouchere emise in exclusivitate pentru abonatii privilegiati, dar primesti si invitatii la cele mai tari evenimente si lansari eMAG.

Daca toate facilitatile astea nu erau de ajuns, afla ca mai beneficiezi si de tutoriale video, servicii si extra-beneficii si in plus, in fiecare marti vei afla promotiile saptamanii in exclusivitate. Tot ce trebuie sa faci e sa te abonezi AICI.

eMAG – Ce oferte se desfasoara saptamana asta

eMAG reinnoieste in fiecare marti ofertele disponibile timp de o saptamana si anunta acest lucru printr-un newsletter. Daca te informezi din timp ai mari sanse sa prinzi preturi promotionale care se epuizeaza rapid. Noi trecem in revista promotiile ce ruleaza in aceasta saptamana si nu uita ca le poti afla si tu mai repede daca te abonezi AICI.

eMAG – Televizoare

Promotia la televizoare este printre cele mai puternice din aceasta saptamana. Sunt vizate toate modelele de televizoare, insa in principal e impresionanta scaderea preturilor pentru cele mai ieftine televizoare, astfel ca gasesti modele si de la doar 359 de lei. In plus, tehnologia 4K devine tot mai accesibila. Poti consulta ofertele AICI.

eMAG – Cardul eMAG

Tot in aceasta saptamana ai ocazia sa iti faci un card promotional la eMAG care te ajuta sa faci cumparaturi in 24 de rate fara dobanda sau sa primesti inapoi pana la 10% din suma cheltuita sub forma de puncte ce pot fi folosite pentru alte cumparaturi. Alege varianta care te avantajeaza si studiaza toate optiunile cardului accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Samsung Galaxy J5

O promotie mai rara dar foarte avantajoasa este cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy J5, modelul 2017 care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, e dotat cu o memorie de 16GB si functia 4G pentru viteza la transferul de date si internet de foarte mare putere. Pretul acestui telefon scade sub 1.000 de lei dupa un discount senzational de 23%. Oferta se epuizeaza rapid si o poti consulta AICI.