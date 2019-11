eMAG – Cum iti poti reduce pretul cu inca 10% fata de cel afisat

eMAG are o promotie foarte interesanta in aceasta perioada pentru unele produse pentru care poti obtine o extra reducere.

Aplica voucherul sport10 pentru oricare dintre produsele din ACEASTA LISTA.

eMAG are o promotie speciala in aceasta perioada in care a inceput sa fie frig si toata lumea sta in casa. Pe langa reducerile afisate la pretul initial de catre retailer se poate adauga un voucher ‚sport10’ care aduce o reducere in plus de inca 10%.

Sunt vizate multe produse de sport, dar am cautat si noi cele maiinteresante oferte din lista intreaga de produse si iata ce am gasit:

eMAG – Bicicleta Mtb

Chiar daca momentan vremea e ceva mai inchisa, nu va pierdeti speranta, toamna este lunga asa ca vor mai fi ocazii de a face miscare afara. E perioada cea mai buna de achizitionat o bicicleta pentru ca magazinele incearca sa-si epuizeze stocurile in vederea iernii. Bicicleta recomandata de noi costa putin peste 500 de lei inainte de aplicare voucherului. Oferta e disponibila AICI.

eMAG – Trotineta

La mare moda sunt trotinetele mai nou in oras. Mijloace de transport ideale intr-un oras aglomerat cum e Capitala sau alte orase mari ale tarii. Pretul pentru o trotineta normala a ajuns extrem de mic in special la promotia eMAG. Pe langa reducerea initiala de pret de 40% afisata de eMAG mai puteti adauga voucherul sport10 si primiti inca 10% reducere. Oferta e AICI.

eMAG – Longboard

Omul gospodar isi pregateste de iarna longboardul cu care o sa se dea vara viitoare. Chiar daca acum sunt perioade mai ploioase si pare imposibil sa va dati cu longboardul, cei de la eMAG au o reducere de stoc impresionanta ce aduce o reducere de 34% din pret. Pe langa asta puteti scadea si voi cu 10% pretul cu ajutorul voucherului sport10. Iata ce mai ramane din pret dupa atatea reduceri AICI.

Set de poker – eMAG

Tot un fel de sport este si pokerul, insa e un sport al mintii. Gasiti un set complet de poker deluxe cu chip-uri dar si cu carti, toate intr-o geanta ideala pentru transport in cele mai bune conditii si pentru pastrare. Oferta cu 39% reducere o gasiti AICI.

Darts electronic cu reducere de la eMAG

Ultimul sport pe care vi-l recomandam se poate practica cu grija si in propria locuinta, insa aveti grija sa nu gauriti prea tare peretii. O partida de darts cu prietenii sau cu familia poate fi mereu ceva distractiv. Reducerea pentru dart e de 37% si o gasiti AICI.